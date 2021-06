Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 24/25

Präsidentschaftswahlen im Iran:

Die Bürgerinnen und Bürger im Iran wählen am heutigen Freitag einen neuen Präsidenten. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Wahlen sowie nach Verkündigung der Wahlergebnisse sind landesweit Demonstrationen möglich. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Proteste gegen Kreuzfahrten in Spanien:

Am Samstag, den 19.06., finden in Spanien in mehreren Häfen, unter anderem in Barcelona, Valencia und Palma de Mallorca, Demonstrationen gegen Kreuzfahrten statt. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Demonstrationen gegen den Präsidenten in Brasilien:

Außerdem kommt es am Samstag in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zu einer Demonstration gegen den Präsidenten des Landes. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen nicht auszuschließen.

Gedenktag Juneteenth in den USA:

Anlässlich des Gedenktages Juneteenth, mit dem in den USA an das Ende der Sklaverei erinnert wird, sind ebenfalls am Samstag im ganzen Land Demonstrationen möglich.

Pride Parade in Wien:

Nicht zuletzt findet am Samstag in Wien die Pride Parade statt. Dazu kann es im örtlichen Verkehr zu Einschränkungen kommen. Parlamentswahlen in Armenien: Am Sonntag, den 20.06., wählen die Menschen in Armenien ein neues Parlament. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Darüber hinaus sind auch im Vorfeld der Wahlen Demonstrationen nicht auszuschließen, die unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Parlamentswahlen in Äthiopien:

Am Montag, den 21.06., finden auch in Äthiopien Parlamentswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und insbesondere nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen.

