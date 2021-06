TUI: Vorsaison-Angebote für Schnellentschlossene

Mit TUI kurzfristig ans Meer: In der Vorsaison gibt es Urlaubsflüge in ausgewählte Destinationen bereits ab 99 EUR pro Person. Eine Woche Last-Minute mit Flug und Hotel ist ab 499 EUR buchbar. In ausgewählte Familienhotels in Griechenland und Kalabrien reisen Kinder bis 11 Jahre kostenlos.

Die Aktionen gelten bis zum Abflugtermin 9. Juli 2021.

TUI Flug-Deals

Mit den TUI Flug-Deals geht es im Reisezeitraum 19. Juni bis 9. Juli 2021 um 99 EUR pro Person nach Griechenland, Kalabrien oder Mallorca ab mehreren österreichischen Abflughäfen. In Griechenland stehen gleich sieben Urlaubsdestinationen zur Auswahl: Kreta und Rhodos ab Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck, Kos ab Wien, Salzburg und Innsbruck, Karpathos ab Salzburg und Wien, Zakynthos ab Salzburg und die Westpeloponnes sowie Korfu ab Wien.

Kalabrien wird ab Innsbruck und Salzburg zum Sonderpreis angeboten. Nach Mallorca fliegen TUI Gäste ab Wien oder Innsbruck um 99 EUR.

Buchung nach Verfügbarkeit, das Kontingent ist limitiert.

Alle TUI Flug-Deals unter: www.tui.at/tui-flug-deals

Kinder reisen kostenlos

Ab sieben Nächten Aufenthalt reisen Kinder von 2 bis 11 Jahren bei einer Pauschalreise im Zeitraum 24. Juni bis 9. Juli kostenlos mit den Eltern in ausgewählte Familienhotels in Griechenland oder nach Kalabrien. Nach Kalabrien geht es mit den Bundesländerabflügen ab Salzburg und Innsbruck. Hier genießen Kinder das kostenlose Angebot zum Beispiel im TUI Magic Life Calabria.

Für Rhodos, Kreta und Kos sind ebenso einige der beliebten TUI Hotelmarken TUI Magic Life, TUI Blue und TUI Kids Club buchbar. Auf die Westpeloponnes geht es für Kinder ab Wien z.B. ins Grecotel La Riviera oder in den TUI Kids Club Grecotel Casa Marron zum Nulltarif.

Alle Angebote nach Verfügbarkeit unter: www.tui.at/kinderfestpreis

Sicher in den Urlaub

In enger Zusammenarbeit mit den Partnern in den Destinationen sorgt TUI mit einem 10-Punkte-Plan für den Hotelbetrieb für einen verantwortungsvollen und sicheren Urlaub am Meer.

Für größtmögliche Sicherheit ist außerdem der kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch bei TUI Pauschalreisen inkludiert. Dieser Reiseschutz deckt auch im Fall einer Reise in ein Risikogebiet die entsprechende Versorgung ab und umfasst unter anderem einen virtuellen Arztbesuch, Covid-Test, Rückfluggarantie sowie Hotel- und Behandlungskostenübernahme. (red)