Hurtigruten Themen-Special: Das "wilde" Alaska erleben

Während des Webinars erfahren Interessierte Wissenswertes über das facettenreiche Alaska und seine Besonderheiten, lernen das Hybrid-Expeditionsschiff MS Roald Amundsen kennen und bekommen einen Überblick, was Hurtigruten Gäste dort erleben können. Die Online-Seminare bereiten so bestens auf Kundengespräche vor.

Alaska Webinare: Termine & Anmeldung

29. Juni 2021 / 10:00 - 11:00 Uhr

Anmeldung hier

30. Juni 2021 / 13:00 - 14:00 Uhr

Anmeldung hier

Neue Hurtigruten Podcast-Episode

Für weitere Alaska-Inspiration können sich Interessierte mit dem Podcast „12.5 Knoten – Auf Expedition mit Hurtigruten“ auf eine akustische Reise in den ehemaligen Goldgräberstaat begeben. In der sechsten Podcast-Folge gibt Natur- und Tierfotograf Robert Haasmann Einblicke in die faszinierende Wildnis Alaskas. Er erzählt u.a. von seiner Leidenschaft für Braunbären, die er dort tagelang - fernab von jeglicher Zivilisation - hautnah erlebt und abgelichtet hat. Außerdem nimmt uns Steffen Biersack, Mitglied des Hurtigruten-Expeditionsteams und studierter Geologe, mit auf eine Reise mit Hurtigruten in den größten, aber am dünnsten besiedelten US-Bundesstaat und beschreibt, was moderne Abenteurer dort erwartet.

Die Episode kann hier nachgehört werden: www.hurtigruten.de/podcast

Der 12.5 Knoten Podcast ist auch auf Spotify und Apple Podcast verfügbar.

Weitere Reiseinspirationen finden Sie hier im digitalen Hurtigruten Magazin. (red)