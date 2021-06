Kehrtwende: Thailand öffnet Grenzen im Oktober

„Jetzt ist es an der Zeit, dass wir in die Zukunft blicken, um das Land wieder zu öffnen, um Touristen wieder in Thailand willkommen zu heißen. Dies ist ein entscheidendes Mittel, um die Not von Menschen zu lindern, die lange Zeit nicht in der Lage waren, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“, sagte General Prayuth.

Keine Einschränkungen für Geimpfte

„Heute möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich plane, dass Thailand ab diesem Tag innerhalb von 120 Tagen wiedereröffnet wird." Tourismusdestinationen, die bereit sind, könnten vor der umfassenderen Wiedereröffnung für vollständig geimpfte ausländische Besucher ohne Quarantäneanforderungen wieder geöffnet werden, wobei Phuket als Pilotprojekt dient, sagte Prayuth. Touristen, die ihre Impfung abgeschlossen haben, sollten ohne Quarantäne oder Einschränkungen nach Thailand reisen können.

„Ich weiß, dass diese Entscheidung mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Aber ich denke, wenn wir die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, ist es an der Zeit, dieses kalkulierte Risiko einzugehen", so der Regierungschef. (red)