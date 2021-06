Sonnenaufgangskonzert am Strand von Lignano Sabbiadoro

Mit Blick auf den Leuchtturm „Punta Faro“, einem der Wahrzeichen des Badeortes an der Oberen Adria können Musikinteressierte dann der Darbietung des renommierten Streichorchesters lauschen und den Sonnenaufgang am Meer genießen.

Solistin der Veranstaltung, die vom Kulturverein „Insieme per la musica" in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert wird, ist dieses Jahr die 18-jährige Geigerin Lora Markova. Die junge Musikerin ist bereits jetzt Gewinnerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, unter anderem gewann sie 2020 den Leonid Kogan Wettbewerb in Brüssel.

Überraschungsprogramm

Dirigent Domenico Mason und sein Orchester stellen bereits zum sechsten Mal ein anspruchsvolles Programm zusammen, mit dem die Konzertbesucher überrascht werden. Verraten wird nur das Eröffnungsstück – „Der Sommer“ aus Vivaldis Vier Jahreszeiten. (red)