MSC: Ein Schiff wie kein anderes

Jedes dieser Schiffe wird neueste Schiffstechnologien nutzen, um Ziele abseits ausgetretener Pfade entdecken zu können. Gäste sollen höchstes Niveau an Service und Annehmlichkeiten genießen. Die innovativen Schiffe wurden in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Designern für Superyachten und Luxusgastronomie entworfen.

„Der Aufbau einer Luxusmarke, die das Kreuzfahrterlebnis neu definiert und eine eigene Kategorie schafft, ist eine lang gehegte Vision von mir und meiner Familie. Inspiriert von unseren persönlichen Reisewünschen, wird Explora Journeys ein Zufluchtsort sein, wo Gäste sich entspannen, Erinnerungen schaffen und die Zeit auf See mit ihren Liebsten genießen. Denn Zeit ist heutzutage der ultimative Luxus", ist Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group und von MSC Cruises, überzeugt.

Vorschau auf veritablen Komfort

461 Suiten bieten den Gästen durch raumhohe Fenster und eine private Terrasse einen fantastischen Blick auf das Meer und die Häfen. Die Suiten beginnen bei 35m² und gehören damit zu den geräumigsten der Branche in dieser Kategorie. Vierzehn Decks bieten im Innenbereich viel Platz für Rückzugsmöglichkeiten und Gästewünsche. Die großzügigen Außendecks werden auf mehr als 2.500 Quadratmeter drei Außenpools und 64 exklusive Cabanas bereithalten. Ein vierter Pool mit flexiblem Glasdach ermöglicht das Schwimmen und Entspannen am Pool bei jedem Wetter. Kombiniert mit verschiedenen Innen- und Außen-Whirlpools auf dem Promenadendeck ist das Element Wasser das Leitmotiv des Schiffes: Es bringt die Gäste mit dem Ozean in Einklang. Der Indoor-Pool auf der Explora I wurde für Gäste entwickelt, die länger bleiben, später abreisen und mehr erleben möchten.

„Gästezentrierung ist der Kern von allem, was wir tun. Wir haben Studien in Auftrag gegeben, Zielgruppen definiert und intensive Gespräche mit Luxus-Spezialisten durchgeführt, um das perfekte Schiff für unsere Gäste zu entwerfen. Explora Journeys schafft eine neue Perspektive in der Reisebranche und erfindet das klassische Kreuzfahrterlebnis für die nächste Generation von Luxusreisenden neu", ist Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys überzeugt.

Wellness & Relaxen

Mit der perfekten Mischung aus ruhigen und geselligen Bereichen und einem Gast-Crew-Verhältnis von 1,25:1 wird ein vorausschauender Service auf Schritt und Tritt gewährleistet. Flexible Dinner-Zeiten in neun verschiedenen Restaurants, die auf die persönlichen Vorlieben zugeschnitten sind, bieten eine unvergleichliche Vielfalt auf See. In jedem Restaurant wird Kulinarik aus aller Welt zelebriert, wobei der Schwerpunkt auf gesunden Zutaten liegt, die nachhaltig von lokalen Partnern bezogen werden. Im Innen- und Außenbereich werden mehrere Bars und Lounges zur Verfügung stehen. Die Entspannung beginnt in dem Moment, indem die Gäste das Schiff betreten und nicht, wenn sie für zusätzliche Kosten nach ihrem Geldbeutel greifen müssen. Das persönliche Urlaubserlebnis an Bord setzt sich im Wellnessbereich mit großzügigen Innen- und Außenbereichen für das Spa und das Fitnessstudio fort. Von Behandlungsräumen, modernsten Fitnessgeräten, Gruppen-Workout-Kursen bis hin zu persönlichen Trainingsterminen – individuelle Programme machen es einfach und angenehm, im Urlaub gesund zu bleiben. Maßgeschneiderte Wellness-Erlebnisse in jeder Destination machen Entspannung und Erholung an Bord und an Land leicht zugänglich.

Vom Meer geleitet

In Zusammenarbeit mit Fincantieri baut Explora Journeys Schiffe für die Zukunft, die neueste umweltfreundliche Technologie nutzen und gleichzeitig auf alternative Energielösungen angepasst werden können, sobald diese verfügbar werden. Das Design beinhaltet Vorkehrungen für Batteriespeicher, die eine zukünftige hybride Stromerzeugung ermöglichen. Darüber hinaus verfügt das Schiff über das neueste selektive, katalytische Reduktionssystem (SCR-Katalysator), das eine Reduzierung der Stickoxidemissionen (NOx) um 90 Prozent ermöglicht. Alle vier Schiffe sind für Landstromversorgung geeignet, um während der Liegezeit im Hafen CO2-Emissionen durch Marine Treibstoff zu vermeiden. Ebenfalls alle vier Schiffe werden von RINA DOLPHIN für reduzierte Unterwassergeräusche zertifiziert. Einwegplastik wird weder Bord der Schiffe noch bei Landausflügen verwendet, da Explora Journeys einen positiven Eindruck bei den besuchten Orten und ihren Einwohnern, die das Schiff besucht, hinterlassen möchte.

Versteckte Ziele

Reisen ab sieben Nächten sorgen für ein erstklassiges Gästeerlebnis mit entspannten Morgenstunden und aufregenden Nächten. Durch unübliche Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Kombination mit Übernacht-Aufenthalten erhalten die Gäste von Explora Journeys exklusiven Zugang zu einmaligen Erlebnissen. Mit Schiffen, die weit nördlich und südlich des Äquators fahren, bieten die Reiserouten der Einführungsfahrten die ideale Mischung aus bekannten Reisezielen wie Saint Tropez, Bordeaux und Reykjavik und versteckten Perlen wie Kastellorizo, Bozcaada und den Lofoten. Für ein authentischeres Erlebnis und Entschleunigung wird Explora Journeys die Gäste zu weniger frequentierten Häfen bringen.

Ein symbolträchtiges Emblem

Inspiriert vom Mandala wurde das Explora-Journeys-Logo von Alexa Aponte-Vago, CFO der MSC Group, Tochter des Gründers Gianluigi Aponte und Ehefrau des Chairman Pierfrancesco Vago, entworfen. Das Muster hat seine Wurzeln in der Spiritualität und steht für eine Reise zu persönlicher Entdeckung und Entfaltung. Illustrationen der Lotusblume symbolisieren die Reinheit von Körper, Sprache und Geist, während eine Anspielung auf die Lilie Bescheidenheit und eine Verbindung zum europäischen Erbe darstellt. Ein raffiniertes Schriftbild spielt auf die subtilen Kurven des Meeres an.