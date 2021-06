GTA WATERWAYS: Wir fließen wieder!

GTA WATERWAYS hat großartige Neuigkeiten zu verkünden, denn die beliebten Flussreisen starten demnächst wieder. Bis zum Saisonstart sind die Vorbereitungen bis zum Neustart der MS Nestroy in spannenden Beiträgen auf allen Social Media Kanälen nachzuverfolgen.

„Wir fließen wieder! Wir wollen zeigen, dass man an Bord unserer MS Nestroy eine sorgenfreie Zeit genießen kann“, so Eigentümer Toni Aigner.

Und dafür arbeiten sowohl die gesamte Crew an Bord als auch das GTA Team mit größter Motivation und Freude. Momentan wird das Schiff für den Neustart vorbereitet, es wird fleißig geputzt, beladen und organisiert. Auch die, aufgrund der Hygieneregeln, teilweise neuen Abläufe in Restaurant und Bar werden trainiert, damit sich schon bald die ersten Gäste an Bord wohlfühlen können. Außerdem wird das neue Grillrestaurant am Sonnendeck „DIE GRILLEREI“ gerade eingerichtet und auf der Fahrt erstmalig in Betrieb genommen.

Sei "live" dabei!

Die Vorbereitungen können auf den Social Media Kanälen von GTA verfolgt werden, und zwar auf Facebook unter https://www.facebook.com/gtatouristik oder Instagram unter https://www.instagram.com/gtatwaterways/. Die aktuellen Informationen zur Covid-19 Situation finden Interessierte auf der Website unter https://www.gta.at/covid-19/. Das GTA Team ist wie gewohnt von Montag bis Freitag von 09.00 – 18.00 Uhr telefonisch unter 01 729 66 66 sowie unter office@gta.at für alle Vertriebspartner erreichbar.