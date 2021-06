AIDAstella startet Ende Juli im Mittelmeer

Anläufe in Spanien, Italien, Portugal und Malta mit vielen Möglichkeiten, Land und Leute zu erleben, sind geplant. Bis zum 21. Oktober 2021 steht eine große Auswahl an Reiseterminen zur Verfügung.

Darüber hinaus wird AIDA Cruises sein Angebot von Ostsee-Reisen mit AIDAsol ab/bis Warnemünde bis in den September erweitern. So sind ab sofort weitere Termine zwischen 18. Juli und 18. September 2021 buchbar. Auf diesen Reisen ist der Besuch mehrerer schwedischer Häfen wieder möglich. Zur schönsten Reisezeit – dem skandinavischen Midsommer – können die Gäste Stockholm, Göteborg und Visby entdecken. Sobald weitere Destinationen in Nord- und Ostsee wieder für den Kreuzfahrttourismus geöffnet sind, werden diese Reisen auch mit dem Besuch von weiteren Häfen ergänzt.

Zunächst ist eine 6-tägige Reise vom 18. bis 24. Juli geplant. Anschließend startet AIDAsol immer samstags ab Warnemünde zu 7-tägigen Ostsee-Rundreisen.

Ausschließlich geführte Landgänge

AIDA hat das Ausflugsprogramm in allen Bereichen auf das neue Gesundheits- und Sicherheitskonzept sowie die geltenden Vorschriften vor Ort angepasst. Die Landgänge finden ausschließlich im Rahmen geführter AIDA Ausflüge statt, um die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen jederzeit gewährleisten zu können.

Dazu erwartet Gäste an Bord ein vielfältiges Urlaubsprogramm von kulinarischen Highlights über mitreißendes Entertainment bis zum Wellnesspaket. Die Restaurants bieten Menüs aus aller Welt sowie ausgewählte skandinavische Köstlichkeiten. Im Theatrium erleben Gäste Konzerte, Shows, Gastkünstler und Lektoren in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Körper und Seele finden im Spa Ruhe und Entspannung.

AIDA-Urlaubsoptionen