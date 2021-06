USA lockern Reisewarnung für Österreich

Seit Dienstag stehen sie wieder auf Stufe drei des vierstufigen Warnsystems. US-Bürgern wird somit nur noch geraten, ihre Reisepläne in diese Länder zu überdenken. Für Länder der Stufe vier, zu der weiterhin mehrere EU-Staaten zählen, wird gänzlich von Reisen abgeraten. Für EU-Staaten wie Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen, aber auch die österreichischen Nachbarländer Tschechien, Slowakei und Slowenien sowie Kroatien gilt weiterhin die höchste Warnstufe.

Einreisestopp in die USA bleibt

Die Neubewertung ändert nichts an dem wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Großbritannien, Irland, Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran. Eine Einreise aus diesen Staaten ist weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung („National Interest Exception") möglich. (APA/red)