Malta-Akademie in neuem Gewand

TouristikerInnen können sich kostenlos unter https://malta.reise/malta-akademie für die Malta-Akademie registrieren und sich mit Hilfe dieser zu Experten ausbilden lassen. In kurzweiligen Videos wird Wissen über das Inseltrio Malta, Gozo und Comino vermittelt, um sich fit für die maßgeschneiderte Beratung von Kunden zu machen. Zur Planung eines abwechslungsreichen Reiseprogrammes liefern Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen Verkaufsargumente für einen Aufenthalt auf dem Mittelmeerarchipel.

Registrierte können aus Videos zu verschiedenen Themenbereichen wählen, zu denen begleitend viele weiterführende Informationen und Links bereitstehen. Zusätzlich sind zahlreiche Countertipps für Interessierte auf der Plattform verfügbar. Seit dem 1. Juni lockt Malta wieder mit Outdoor-Erlebnissen für Reisende, die aktive Erholung suchen, mit Genussmomenten für kulinarisch Begeisterte und mit Sprachferien für alle, die entspanntes Lernen mit Urlaubsspaß verbinden möchten.

Zertifikat und Gewinnchance

Wer möchte, kann am Ende der Online-Schulung eine Prüfung absolvieren: Absolventen der Malta-Akademie erhalten ein Zertifikat und die Chance auf einen Gewinn. Zudem werden sie als Expertin oder Experte in die Online-Expertensuche des Fremdenverkehrsamtes aufgenommen. In der Online-Übersicht können Urlaubsinteressierte nach einem Reisevermittler in ihrer Nähe suchen und direkt ihre Kontaktdaten erfahren. (red)

Broschüren und weiterführende Informationsmaterialien können unter https://malta.reise/touristik-news-at abgerufen werden.