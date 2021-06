Finnland: Neue Hotelerlebnisse für sicheres Reisen

„Visit Finland freut sich darauf, Reisende bald wieder im glücklichsten Land der Welt willkommen zu heißen. Wir können es kaum erwarten, dass Besucherinnen und Besucher unsere Wälder und Seen, das Meer, die Städte sowie unsere Saunen und Ferienhäuser wieder für sich entdecken können. Unsere Destinationen arbeiten dabei mit Hochdruck daran, Urlauberinnen und Urlaubern ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis bieten zu können. Noch wissen wir nicht, wann genau wir wieder Gäste in Finnland begrüßen können, doch wir bleiben positiv und hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauert“, sagt Kristiina Hietasaari, Leiterin von Visit Finland.

Finnland verfügt über eine Reihe an besonderen Hotel-Erlebnissen und Outdoor-Abenteuern. In diesem Jahr kommen neue, abgelegene Orte zum Erholen und Entdecken dazu, die Reisenden Platz, Privatsphäre und Zugang zu unberührter Natur bieten:

Barö Archipelago Hotel

Das neue Barö Archipelago Hotel in Uusimaa, Barösund, Inkoo hat am 1. Juni 2021 eröffnet. Dieses luxuriöse Boutique-Hotel ist nur eine Stunde von Helsinki entfernt und wird die Schönheit der umliegenden Schären, einschließlich des Elisaari-Gebietes mit einem der größten natürlichen Eichenwälder Finnlands, in Szene setzen. Das Hotel wird über 20 Zimmer mit Panoramablick verfügen sowie Gästen die Option bieten, in einer Suite mit privater Sauna und Whirlpool zu übernachten. Außerdem wird ein kontaktloses System zum Ein- und Auschecken offeriert und weitere Aktivitäten sowie Essensbestellungen können auch über eine App gebucht werden. Weitere Informationen unter www.thebaro.fi/.

Kuru Private Resort

Hier trifft Luxus auf Natur: das neue Kuru Private Resort in Saimaa ist das erste Resort des Landes, das nur für erwachsene Gäste konzipiert ist. Es lädt dazu ein, in einer der 16 am Hang erbauten Privatvillen am Rande des Saimaa-Sees inmitten der Natur zu übernachten. Die Villen verfügen über private Saunen und ermöglichen es den Gästen, komplett abzuschalten, denn Fernseher gibt es nicht – stattdessen steht der Blick in die Natur im Mittelpunkt. Auf Wunsch können Gäste einen W-Lan-Zugang erhalten. Ein Aufenthalt im Kuru Private Resort nimmt Urlauberinnen und Urlauber ganzjährig mit in die unberührte Wildnis, zum Beispiel beim Eisangeln, Eisschwimmen und Wandern. Bei Robbensafaris lässt sich zudem ein seltener Blick auf die vom Aussterben bedrohte Saimaa-Ringelrobbe erhaschen. Weitere Informationen unter www.kururesort.com.

Haltia Lake Lodge

Die Haltia Lake Lodge bringt ein Stück Natur nach Helsinki und soll im Sommer 2021 eröffnen. Sie liegt im Nuuksio-Nationalpark, nur 20 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Hotel bietet seinen Gästen Erlebnisse wie eine zweitägige Kajak-Safari, eine von Experten geleitete Vogelbeobachtungstour im Frühling oder sogar eine spielerische Simulationsübung zum Überleben eines Schneesturms. Darüber hinaus stehen Nachhaltigkeit und ökologische Werte im Mittelpunkt des Hotels. Das Anwesen wird mit 100% erneuerbarer Energie betrieben, verwendet kein Plastik und strebt bis 2023 an, klimaneutral sein. Weitere Informationen unter www.haltialakelodge.com/en-US/.

Majamaja, Helsinki

Das Majamaja in Helsinki ist der Traum eines jeden Minimalisten: Unmittelbar an der Küste gelegen, bietet es einen idealen Rückzugsort, der im Herzen des Schärengartens von Helsinki liegt. Die Inspiration für Majamaja kommt dabei von den finnischen Schären selbst und der minimalistischen Lebensweise in der Region. Entspannung zieht sich hier durch den ganzen Tag: Im Majamaja erwachen Gäste bereits zum sanften Rauschen der Wellen. Das hölzerne Majamaja-Design bietet Erholungssuchenden eine komfortable Unterkunft, das einen Urlaub im kompletten Einklang mit der Natur verspricht. Weitere Informationen unter www.majamaja.com.

Sunday Morning Resort, Pyhä

Aktivurlaub trifft auf Entspannung: Das Sunday Morning Resort liegt in einem privaten Waldgrundstück an einem See bei Pyhä in Lappland. Das exklusive Ferienresort liegt etwa fünf Autominuten vom Skigebiet Pyhä und dem Pyhä-Luosto-Nationalpark entfernt. Es besteht aus einer geräumigen und stilvollen Hauptlodge und vier Hotelappartements aus altem Kiefernholz – alle Innenräume sind frisch renoviert. Das Resort ist aufgrund der umweltfreundlichen Heizungssysteme und des umliegenden, rund 2,5 Hektar großen Waldes klimaneutral und lässt Gäste zudem nachhaltige Aktivitäten wie elektrische Schneemobilsafaris und Touren mit elektrischen Fatbikes erleben. So entdecken Urlauberinnen und Urlaubern das Beste, das Lappland zu bieten hat, und das das ganze Jahr über. Weitere Informationen unter www.sundaymorning.fi.

Ollero Eco Lodge, Rovaniemi

Einen Urlaub abseits des Massentourismus: Im finnischen Lappland ist das möglich, denn hier leben mehr Rentiere als Menschen. Die Ollero Eco Lodge liegt an einem abgelegenen Ort am Fluss Ounasjoki und bietet ihren Gästen ein authentisches Outdoor-Feeling, obwohl die Unterkunft nur zehn Autominuten vom Stadtzentrum Rovaniemis entfernt ist. Die Ollero Eco Lodge wartet mit drei Gebäudekomplexen auf: Neben dem Hauptgebäude gibt es Glas-Iglus und Schlafkabinen, die einen komplett umweltfreundlichen Rückzugsort bieten. In den Wintermonaten lassen sich spannende Aktivitäten wie Eisfischen, Schneeschuhwandern und die magischen Nordlichter erleben. In den Sommermonaten erfreuen sich Gäste am Angeln, Stand-Up-Paddling, Radeln, Wandern und Kajakfahren. Weitere Informationen unter www.olleroecolodge.com.

Lake Hotel Lehmonkärki – Haasi Mirror Houses, Lahti

Das in Asikkala in der Region Lahti gelegene Lake Hotel Lehmonkärki bietet verspiegelte Häuser, die nur für erwachsene Gäste vorgesehen sind. Es bietet direkten Zugang zum Päijänne-See, dem zweitgrößten See Finnlands. Mit einem Restaurant, einer Bar, Whirlpools am See und heißen Quellbädern bietet das Fünf-Sterne-Hotel seinen Gästen alles, was sie brauchen, um sich in Finnlands berühmter Seenlandschaft zu entspannen. Die Umgebung lädt Gäste zudem zu abenteuerlichen Aktivitäten wie Skifahren (das Hotel bietet einen kostenlosen Skiverleih) und Wandern ein – aber auch Entspannen ist am privaten Strand des Hotels möglich. Das Lake Hotel Lehmonkärki liegt knapp 30 Kilometer von der nächsten größeren Stadt entfernt und bietet Reisenden einen abenteuerlichen Rückzugsort der besonderen Art. Weitere Informationen unter www.lehmonkarki.fi. (red)