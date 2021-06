A-ROSA legt Saisonplan vor

„Aufgrund der guten Resonanz auf unseren Restart und die immer weiter ansteigenden Buchungsanfragen haben wir entschieden, weitere Schiffe auf Rhein, Donau und Rhône in Fahrt zu bringen“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-ROSA Flussschiff GmbH. „Um unseren Gästen die höchstmögliche Planungssicherheit zu geben, haben wir den gesamten Fahrplan für die Restsaison 2021 festgelegt. Insgesamt werden dieses Jahr mindestens neun unserer zwölf Flottenmitglieder unterwegs sein und fast alle laut Katalog geplanten Routen auf Douro, Donau, Rhein und Rhône anbieten.“

Fahrplan für die Saison 2021

Die Reisen auf dem Douro werden ab dem 16.06.2021 mit der Route „7 Nächte Douro Erlebnis“ wieder aufgenommen. Zudem wird die Saison in diesem Jahr verlängert, so dass die A-ROSA ALVA ihre letzte Abfahrt am 08.12.2021 hat.

Saisonstart auf der Donau ist am 19.06.2021 mit der Route „7 Nächte Donau Klassiker“, die von der A-ROSA DONNA bis zum 17.07.2021 wöchentlich ab Samstag gefahren wird. Ab dem Wochenende 17./18.07.2021 sind dank des Einsatzes der A-ROSA MIA wieder jeweils eine Samstags- und eine Sonntags-Abfahrt im Angebot. Ab dem 29.06.2021 wird die A-ROSA RIVA die Donau-Flotte ergänzen und zu Reisen entlang der Kataraktenstrecke sowie in das Donau Delta aufbrechen.

Die Reisen auf dem Rhein werden ab dem 27.06.2021 mit den Routen „7 Nächte Rhein Erlebnis Kurs Basel“ an Bord der A-ROSA BRAVA und „7 Nächte Rhein Romantik mit Mosel“ an Bord der A-ROSA FLORA wieder aufgenommen. Ab dem 13.07.2021 wird die Rhein-Flotte durch die A-ROSA SILVA ergänzt und am 17.07.2021 durch die A-ROSA AQUA komplettiert.

A-ROSA BRAVA, A-ROSA SILVA und A-ROSA AQUA werden die Saison mit all ihren geplanten Reisen fahren. Die A-ROSA FLORA verbleibt im Fahrtgebiet Rhein/Main/Mosel und übernimmt bis zum 13.07.2021 die Reisen ihres baugleichen Schwesternschiffs, der A-ROSA SILVA. Danach wird sie mit den neu aufgelegten Reisen „Rhein Romantik mit Mosel“ und „Main Romantik“ zusätzliche innerdeutsche Urlaubsmöglichkeiten schaffen.

Auf der Rhône starten die A-ROSA Kreuzfahrten ab dem 31.07.2021 mit der Route „7 Nächte Rhône Route Méditerranée“. Alle Reisen der A-ROSA STELLA werden ab diesem Zeitpunkt laut Katalog durchgeführt. Gäste der A-ROSA LUNA haben die Möglichkeit, am identischen Abfahrtsdatum auf das baugleiche Schwesternschiff umzubuchen. Die Seine-Reisen hingegen werden voraussichtlich die gesamte Saison 2021 über nicht stattfinden können. Betroffene Gäste werden durch das A-ROSA Service Center proaktiv und chronologisch nach ihrem gebuchten Abfahrtsdatum kontaktiert.

Spa, Buffet-Restaurant und Fitness-Einrichtungen wieder offen

„Anhand der bestehenden Nachfrage zeigt sich, dass nicht nur Interesse an einem Urlaub im eigenen Land besteht, sondern auch der Wunsch groß ist, wieder in Europa unterwegs zu sein und andere Länder zu entdecken. Deswegen haben wir entschieden, auch die Reisen bis ins Donau Delta bzw. zu den Katarakten ins Programm zu nehmen. Zudem bieten neben den Reisen auf dem Douro in Portugal auch unsere Rhône-Kreuzfahrten in Südfrankreich bis in den Spätherbst mediterrane Urlaubsmöglichkeiten“, so Eichler weiter.

Besonders freue es Eichler, dass es in diesem Jahr von Anfang an möglich ist, die Alleinstellungsmerkmale, welche A-ROSA-Gäste besonders schätzen würden, anbieten zu können: das A-ROSA Buffet, das SPA-ROSA mit Sauna, Pool, Fitnessraum und Massagen und auch die beliebten Kids Club auf den Familienreisen in den Ferienzeiten. (red)