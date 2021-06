ÖBB Rail Tours: Österreich entdecken

So können Gäste beispielsweise mit ÖBB Rail Tours Wien in Ruhe erkunden, durch die Fußgängerzonen schlendern und weltberühmte Meisterwerke in den Museen ohne jedes Gedränge genießen. Der Sommer-BahnCity-Hit ist ab 135 EUR buchbar und inkludiert die Bahnfahrt nach Wien und zurück sowie drei Nächte mit Frühstück im Hotel Zeitgeist Vienna (gültig bis 31. August 2021).

Für alle, die die Highlights des Reiselandes Österreichs während eines Tagesausflugs bequem und sicher mit der Bahn erleben möchten, gibt es auch diesen Sommer die günstigen ÖBB Plus-Angebote und Kombitickets von ÖBB Rail Tours. So stehen rund 50 Freizeitangebote für individuelle Tagesausflüge zur Auswahl.

Bahnreise-Buchungsportal „MyRailTour“

Das neue Bahnreise-Buchungsportal MyRailTour bietet sowohl Reisebüros (B2B) als auch Endkunden (B2C) die Möglichkeit, Bahnpauschalreisen individuell zusammen zu stellen. Nach Lust und Laune kann Bahnfahrt mit Hotel und Nebenleistung, wie z.B. Museumseintritt, zu tagesaktuellen Preisen dynamisch paketiert werden. (red)