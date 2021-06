Buchungsstart für MSC World Europa

Das erste Schiff der MSC World Class, das derzeit in der Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire, Frankreich, gebaut wird, vereint innovative Technologien und branchenweit einmalige Designmerkmale, darunter die einzigartige Y-Form. Die Indienststellung des LNG-Schiffs, das seine erste Saison in der Golfregion verbringt, soll im Dezember 2022 erfolgen.

Buchungsinformation: Die Reisen mit der MSC World Europa sind ab sofort buchbar. Mitglieder des MSC Voyagers Club erhalten zusätzlich zum gewohnten Rabatt von 5% einen weiteren Rabatt von 5% für die kommenden zwei Wochen.

Die Zukunft der Kreuzfahrt

Das neueste Flottenmitglied zeichnet sich laut MSC besonders durch "seine zukunftssichere Schiffs- und Onbord-Technologien sowie ein rundum bahnbrechendes und hochmodernes Design" aus.

„Ganz anders als alles andere, was heute auf See unterwegs ist, definiert die MSC World Europa – wie die gesamte MSC World Class – das Kreuzfahrterlebnis in vielerlei Hinsicht neu: von den zukunftssicheren Technologien an Bord bis hin zu bahnbrechenden Schifffahrts- und Designmerkmalen. Einfach ausgedrückt: Die MSC World Europa markiert den Beginn einer neuen Kreuzfahrt-Ära“, so Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises.

„Wir haben eine starke, klare Vision für die Zukunft und kombinieren diese mit unserem eigenen zeitlosen Stil. Die MSC World Europa verkörpert dies perfekt: sie verbindet zukunftssichere Technologie, internationales modernes Design und unser typisches europäisch geprägtes, glamouröses Flair, um unseren Gästen ein Kreuzfahrterlebnis der Extraklasse zu bieten.“

„Genauso wichtig ist es, dass wir unseren Gästen nicht nur einen unvergesslichen Urlaub bieten, sondern auch einen nachhaltigen – das ist wesentlicher Bestandteil unseres Innovationsprogramms. Die MSC World Europa markiert als erstes LNG-Schiff unserer Flotte einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung unserer langfristigen Vision von Null-Emissionen.“

Einen ersten Einblick gibt dieses Video.

Routenplan der MSC World Europa 2022/23

Die MSC World Europa wird im Dezember 2022 in Dienst gestellt und ihre erste Saison mit Winterkreuzfahrten in der Golfregion verbringen. Zu beginnt steht eine 4-Nächte-Reise von Doha in Katar zu ihrem neuen Heimathafen Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Programm.

Das LNG-Schiff wird dann 7-Nächte-Kreuzfahrten von Dubai nach Abu Dhabi und weiter zur Insel Sir Bani Yas, w Gäste eine exotische Tierwelt entdecken oder sich an den Stränden in der Sonne entspannen können – unternehmen. Das Programm wird mit dem Anlauf im Hafen von Dammam in Saudi-Arabien ergänzt. Hier befindet sich die Oase Al Ahsa, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das Schiff läuft auch Doha, die futuristische Hauptstadt von Katar an, bevor es nach Dubai zurückkehrt und dort eine Nacht im Hafen verbringt.

Am 25. März 2023 verlässt die MSC World Europa Dubai und nimmt Kurs auf das Mittelmeer. Im Sommer 2023 wird sie 7-Nächte-Kreuzfahrten zu den italienischen Häfen Genua, Neapel und Messina sowie Valletta auf Malta, Barcelona in Spanien und Marseille in Frankreich unternehmen. (red)