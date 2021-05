DER Touristik: Sonnenziele für den Sommer

Die Zeichen stehen günstig für den nächsten Urlaub: Immer mehr Länder erleichtern die Einreise für Touristen, die Impfungen schreiten voran, Inzidenzen sinken und ein digitaler Impfpass ist in Sicht. Zusätzlich entfällt seit kurzem die Quarantänepflicht bei der Heimreise nach Österreich für negativ Getestete, vollständig Geimpfte sowie Genesene, sofern sie nicht in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet unterwegs waren.

„Die Sehnsucht nach Strandurlaub ist groß, denn neben dem Urlaub in Österreich sind es vor allem die klassischen Sonnenziele auf der Mittelstrecke, die stark nachgefragt werden. Anhand der dynamischen Buchungsentwicklung spüren wir, dass die Menschen wieder reisen und sich fernab des Alltags erholen möchten“, so Martin Fast, Geschäftsführer REWE Austria Touristik & DERTOUR Austria.

Reisenden stehen somit ab sofort neben einer großen Auswahl an buchbaren Unterkünften jeder Kategorie in elf beliebten Sonnenregionen auch viele Flugverbindungen durch das umfangreiche Programm der DER Touristik-Flugpartner wie Lufthansa, Eurowings und Condor zur Verfügung.

In einigen Destinationen wurde das Programm zum Sommer ausgebaut, bei vielen Angeboten profitieren die DER Touristik-Gäste von exklusiven Preisvorteilen. Alle Hotels in den Zielgebieten und die Airlines haben sich gewissenhaft und mit gut ausgearbeiteten Hygiene- und Sicherheitskonzepten auf ihre Gäste vorbereitet.

Urlaub am Mittelmeer

Ob Mallorca oder Ibiza – die Balearen zählen nach wie vor zu den beliebtesten Urlaubsinseln - für Familien ebenso wie für Singles oder Paare. Ein Plus: Die Mitarbeiter der DER Touristik-Gesundheitshotline unterstützen die Gäste auf allen vier Inseln aktiv bei der Organisation der Tests vor der Heimreise. In beliebten Hotels auf den Kanarischen Inseln hat die DER Touristik ihr Kontingent für den Sommer aufgestockt und bietet exklusive Preisvorteile in ausgewählten Häusern an. Vor ihrer Heimreise machen die Gäste beim Check-Out im Hotel einen Antigen-Test.

In Griechenland hat die DER Touristik viele Hotels neu ins Sommerprogramm aufgenommen und bietet aktuell in 15 Destinationen mehr als 750 Häuser an, von denen 69 exklusiv nur bei den Veranstaltern der DER Touristik buchbar sind. Auch das Flugangebot wurde im Vergleich zum Vorjahr um 20% aufgestockt.

Mit dem Sentido Trendy Verbena Beach in Side und dem Cooee Numa Konaktepe in Alanya bereichern zwei neue Häuser das DER Touristik-Angebot an der türkischen Riviera.

Wer mit dem eigenen Auto in die Sonne starten möchte, findet in Italien und Kroatien zahlreiche Unterkünfte jeder Kategorie - von der familienfreundlichen Ferienwohnung bis zum modernen Luxusresort.

Urlaub an fernen Stränden

Auch für fernere Ziele bieten die Veranstaltern der DER Touristik ein vielfältiges Angebot: Mexiko beispielsweise wird in diesem Sommer mit viel Raum in den Hotels und einsamen Stränden punkten, da die Häuser nur zu 60% belegt sind. Die besonders weiträumigen Hotelanlagen in der Dominikanischen Republik bieten ebenfalls viel Platz zum individuellen Genießen und Entspannen. Wer sein Home Office in die Sonne verlegen möchte, für den könnte Kuba interessant sein - hier bieten viele Hotels ihren Gästen kostenfreies W-LAN an. In eine völlig neue Welt "eintauchen" können DER Touristik-Gäste beispielsweise beim Schnorcheln und Tauchen auf den Malediven.

Dubai zählt aktuell zu den angesagten Trendzielen, da es eine spannende Kombination aus Städtetrip, Strandurlaub und Erlebnisreise ist. Eine kurze Flugdauer und keine Zeitverschiebung sowie erstklassige Hotels wie das Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah machen die Stadt als Reisedestination noch interessanter.

Sicher & flexibel reisen

Für eine flexible Urlaubsplanung bietet die DER Touristik Kunden Flexpakete zum Einheitspreis von 59 EUR an. Damit können Gäste ihre Buchung bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei umbuchen oder stornieren. Diese Aktion gilt bis auf Weiteres für alle Neubuchungen von Flugpauschalreisen, Hotels weltweit und Rundreisen für Abreisen bis zum 30. April 2022.

Bei allen neu gebuchten Flugpauschalreisen mit Abreise bis 31.10.2021 ist zudem das Sicher-Super-Sorglos-Paket inkludiert, das die Urlauber im Falle einer Covid-19-Erkrankung im Urlaub absichert.

DER Touristik Preisbeispiele:

Mittelmeer:

Griechenland, Rhodos, Sentido Asterias Beach Resort (First-Class), 7 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, Flug ab Wien, Transfers, pro Person ab 803 EUR (z.B. am 27.06.21, ITS).

Italien, Gardasee, Caravel & Villa Eden (geh. Mittelklasse), 5 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück, pro Person ab 290 EUR (z.B. am 24.09.2021, Dertour)

Kroatien, Istrien, Rabac, Valamar Girandella Resort (geh. Mittelkasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension, pro Person ab 387 EUR (z.B. am 18.09.21, Dertour, ITS)

Spanien, Mallorca, Cala Millor, Cooee Anba Romani (geh. Mittelkasse), 7 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension, Flug ab Wien, Transfers, pro Person ab 443 EUR (z.B. am 22.09.21, Dertour, ITS)

Fernreise:

Dominikanische Republik, Punta Cana, Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino (First-Class), 7 Nächte im Doppelzimmer, All Inclusive, Flug ab Wien, Transfers, pro Person ab 1.445 EUR (z.B. am 06.09.21, Meiers Weltreisen)

Malediven, Nord Malle Atoll, Helengeli, Cooee Oblu at Helengeli (geh. Mittelklasse), 7 Nächte in einer Beach Villa, All Inclusive, Flug ab München, Transfers, pro Person ab 1.991 EUR (z.B. am 19.09.21, Meiers Weltreisen, Dertour)

Mexiko, Playa del Carmen, Iberostar Quetzal (First-Class), 7 Nächte im Doppelzimmer, All Inclusive, Flug ab Wien, Transfers, pro Person ab 1.377 EUR (z.B. am 28.10.21, Meiers Weltreisen)

(red)