Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 20/21

Marine-Tag in Chile:

Am heutigen Freitag, den 21.05., wird in Chile der Marine-Tag gefeiert. Der Präsident hält an diesem Tag auch die jährliche Rede zur Lage der Nation. Bei ähnlichen Anlässen ist es in der Vergangenheit bereits zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen; außerdem kam es regelmäßig zu Straßenblockaden von wichtigen Verkehrswegen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist auch heuer zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Proteste vor der US-Botschaft in Kuala Lumpur:

Außerdem ist heute eine Demonstration vor der US-Botschaft in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur angekündigt. Dabei sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Klimademonstration in Sydney:

Nicht zuletzt findet heute in der australischen Metropole Sydney eine Klimademonstration statt. Auch hier ist mit öffentlichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin:

Am Samstag, den 22.05., kommt es in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen in Vietnam:

Am Sonntag, den 23.05., wählen die Menschen in Vietnam ein neues Parlament. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld kann es zu Demonstrationen kommen, die unter Umständen lokalen Verkehrseinschränkungen zur Folge haben.

Wahlen zum Repräsentantenhaus in Zypern:

Ebenfalls am Sonntag finden in Zypern Wahlen zum Repräsentantenhaus statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Schon im Vorfeld sind Demonstrationen möglich.

Eritrea feiert Unabhängigkeitstag:

Am Montag, den 24.05., begehen die Bürgerinnen und Bürger in Eritrea den nationalen Unabhängigkeitstag. Im Zuge dessen ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, auch Demonstrationen sind möglich. Die Feierlichkeiten können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Präsidentschaftswahlen in Syrien:

Die syrische Bevölkerung wählt am 26.05. einen neuen Präsidenten. Die Lage in dem schwer vom Bürgerkrieg gebeuteltem Land ist nach wie vor sehr instabil – im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Ergebnisse sind Proteste zu erwarten, gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist deshalb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

