TUI Cruises: Mein Schiff 2 ab Palma

Auf dem Fahrplan der 7-tägigen Routen stehen Metropolen wie Barcelona und Valencia, die andalusischen Hafenstädte Málaga und Cádiz, Alicante an der Costa Blanca und Cartagena im Südosten der iberischen Halbinsel. Landgänge sind im Rahmen von, durch TUI Cruises vermittelten, Ausflügen möglich. Mit dieser neuen Route und dem Angebot von Griechenland-Kreuzfahrten bis Ende Oktober erweitert TUI Cruises damit erneut die Auswahl für die Urlaubsplanung. An Land kommen nach und nach viele kleine Freiheiten zurück in das Leben der Bordgäste.

Spanien, Griechenland oder Ostsee

Die vier 7-tägige Reisen der Mein Schiff 2 ab/bis Palma de Mallorca entlang der spanischen Küste kosten inklusive An- und Abreise und mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung pro Person aktuell ab 1.479 EUR in der Balkonkabine und ab 2.199 EUR in der Juniorsuite. Die Überführungsfahrt geht vom 10. bis 17. Juni von Las Palmas de Gran Canaria bis Palma de Mallorca mit Hafenanläufen in Arrecife (Lanzarote) und Málaga. Diese Kreuzfahrt kostet inklusive An- und Abreise und mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung pro Person aktuell ab 1.314 EUR in der Balkonkabine und ab 1.764 EUR in der Juniorsuite.

Bis mindestens 9. Juli ist die Mein Schiff 5 durch die griechischen Inselwelten unterwegs und steuert in zwei unterschiedlichen Touren, ab/bis Kreta entweder Rhodos, Piräus (Athen) und Souda (Chania) oder Korfu, Katakolon und Piräus an. Die jeweils siebentägigen Routen können zu 14-tägigen Kreuzfahrten miteinander kombiniert werden. Die 7-tägige Kreuzfahrt kostet ab/bis Kreta inklusive An- und Abreise und mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung pro Person aktuell ab 1.269 EUR in der Balkonkabine und ab 2.399 EUR in der Juniorsuite.

Die Mein Schiff-Flotte bleibt bis Ende Oktober in Griechenland und bietet weiter 7- und 14-tägige Kreuzfahrten ab/bis Kreta an. Für die neuen Reisen in der Zeit vom 09. Juli 2021 bis Ende Oktober 2021 werden die Gäste bei der Wahl des Schiffes überrascht. Die 7-tägige Kreuzfahrt kostet ab/bis Kreta inklusive An- und Abreise und mit Premium Alles Inklusive bei Doppelbelegung pro Person aktuell ab 1.729 EUR in der Balkonkabine und ab 2.579 EUR in der Juniorsuite.

Am Pfingstsonntag, 23. Mai, startet außerdem die Mein Schiff 1 mit „Blauen Reisen“ ab Deutschland. Die überwiegend 7-tägigen Ostsee-Kreuzfahrten ab/bis Kiel bestehen ausschließlich aus Seetagen. Eine 7-tägige „Blaue Reise“ ab/bis Kiel ohne Anreise mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung aktuell ab 1.049 EUR pro Person in der Balkonkabine.

Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Über das bewährte Gesundheits- und Hygienekonzept von TUI Cruises Seit Juli 2020 sind mehr als 80.000 zufriedene Gäste mit der Mein Schiff Flotte gereist. Mit dem Gesundheits- und Hygienekonzept beweist TUI Cruises, dass sicheres und gesundes Reisen an Bord der Mein Schiff Flotte auch in Zeiten von Corona möglich ist. Die Gäste erhalten alles aus einer Hand – für ein entspanntes und sorgenfreies Reisen auf höchstem Sicherheitsniveau: Vom verpflichtenden doppelten COVID-19 Test vor der Reise über ein bewährtes Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Schutz von Gästen und Besatzung. Dabei bleiben die Gäste unter sich. Bewusst reduzierte Kapazitäten von maximal 60 Prozent sorgen für ein noch großzügigeres Platz-pro-Passagier Verhältnis. So kann jederzeit und überall an Bord genug Abstand gehalten werden. Flugreisen werden aktuell ausschließlich als Gesamtpaket inklusive An- und Abreise in eigens gecharterten Flugzeugen, die ausschließlich von Mein Schiff Gästen genutzt werden, angeboten. So stellt TUI Cruises sicher, dass die hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards nicht nur an Bord der Schiffe, sondern über die gesamte Reise hinweg, eingehalten werden. (red)