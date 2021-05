Anek: 15 % Frühlingsangebot

Griechenland erweist sich mit seiner erfolgreichen Coronapolitik als das ideale Reiseziel für den Sommer 2021 und hat mit der gezielten Impfpolitik insbesonder auf den Inseln vorbereitet. Ideal sind besonders jetzt Reisen mit dem eigenen Fahrzeug. PKW oder Camper erlauben ein flexibles und sicheres Reisen mit viel Privatsphäre. In Kombination mit der Fähre wird die Anreise zusätzlich zum angenehmen Reiseerlebnis.

Reif für die Insel?

Der 15% Frühlingsrabatt von Anek Lines versüßt die Anreise mit der Fähre von Venedig, Ancona oder Bari zu den verschiedenen griechischen Häfen Griechenlands wie Korfu, Igoumenitsa und Patras. Mit dem 15% Frühlingsrabatt bis zum 30. Mai können Gäste ihre Tickets besonders günstig buchen und flexibel ändern oder stornieren. Dieser Rabatt läßt sich mit verschiedenen anderen Offerten kombinieren wie z.B. der Familien-, Kinder, Kleingruppen- oder Seniorenermäßigung. Die Weiterreise von Piräus ist mit Anek Lines zu den Top Reisedestinationen in Griechenland ist einfach und kostengünstig möglich. Kreta mit der imposanten, venezianischen Stadt Chania und der Weltmetropole Heraklion bietet Sightseeing- Erlebnisse, Kultur und perfekte Strände.

Mit dem eigenen Fahrzeug, können die reizvollen Gebiete im Landesinneren und die Traditionen der Insel bequem erkundet werden. Auch das faszinierende Rethymno lohnt einen Besuch. Besucher können durch malerische Gassen der Altstadt schlendern, oder den Vai-Palmenwald und das idyllische Agios Nikolaos in Lasithi besuchen. Die Reederei bietet zusätzlich preiswerte Optionen für das Inselhüpfen in der Ägais. Mylos, Santorini, Anafi, Rhodos, Karpathos, Kassos, Chalki bieten den Urlauber individuelle einzigartige Erlebnisse.

Traumstrände an Land, Service an Bord

Die verschiedensten Bord Services wie Restaurants mit traditioneller kretischer Küche, luxuriöse Café - Bars, Restaurants, Bordboutiquen, WiFi an Bord) etc machen die Überfahrt zu einem entspannten Erlebnis. Die Reise auf dem Schiff kann ergänzend in den verfügbaren Komfortkabinen noch angenehmer und privater gestaltet werden. Für Reisende mit Camper ist sogar das Campen on board auf der Fähre seit 1. April noch bis 31. Oktober an Bord der Schiffe Olympic Champion und Hellenic Spirit möglich. Auch das Reisen mit dem Haustier ist möglich, buchbar sind hierfür tierfreundliche Kabinen oder die speziell gestalteten Bereiche mit sicheren Zwingern, die auf den offenen Decks der Schiffe verfügbar sind.

Ein nützlicher Tipp bei der Buchung bei Anek Lines ist die Nutzung des "ANEK Smart Bonus Programms". Kunden sammeln Bonuspunkte beim Kauf von Tickets oder beim Einkaufen an Bord und erhalten Rabatte und Freikarten für die nächste Reise.

Intensive Gesundheits- und Hygieneschutzmaßnahmen

Anek Lines setzt auf Gesundheitsschutz und setzt sich seit über 50 Jahren für verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber seinen Passagieren ein. Die Reise geht weiter nach Kreta, in die Ägäis und an die Adria und ergreift alle erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen, um die Ausbreitung von COVID zu verhindern -19. Dies wird durch speziell entwickelte, systematische und strukturierte Verfahren sichergestellt, die konsequent und erfolgreich auf alle Schiffe der Flotte angewendet werden. Die Reederei betont, dass die Klimaanlage mit 100% sauberer Luftversorgung rund um die Uhr in Betrieb ist und gleichzeitig alle Oberflächen in öffentlichen Bereichen und Hotelbereichen des Schiffes stündlich desinfiziert werden. Insbesondere werden Reinigungs- /Desinfektionsverfahren gemäß den Anweisungen von EODY und WHO durchgeführt. Spezielle Schilder informieren und erinnern die Fahrgäste an die erforderlichen Sicherheitsabstände. Gemäß den Anweisungen der Weltgesundheitsorganisation hat Anek Lines die RINA Biosafety Trust-Zertifizierung erhalten. Dies bestätigt, dass jedes Schiff des Unternehmens alle erforderlichen Maßnahmen des Programms gegen die Verbreitung von COVID-19 vollständig einhält. Darüber hinaus erfolgt die Zubereitung und Handhabung von Lebensmitteln sowie die Reinigung und Desinfektion aller in der Lebensmittelkette verwendeten Utensilien und Räumlichkeiten gemäß den Anforderungen von ISO 22000 (HACCP).

Weitere Informationen unter https://www.anek.gr/en/travelresponsibly/, alle Angebote sind unter https://www.anek.gr/en/offers/ zu finden. (red)