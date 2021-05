nicko cruises: Premierenfahrt zu den Azoren

Seit dem 10. April ist das kleine Expeditionsschiff World Voyager von nicko cruises rund um die Kanarischen Inseln unterwegs. Ab dem 28. Mai fährt der 2020er Neubau zum ersten Mal die Azoren an. Mitten im Atlantik gelegen und zu Portugal gehörend bezeichnet man die Inselgruppe innerhalb Europas als geheime Abenteuerinseln. Traumhafte Landschaften sowie eine beeindruckende Flora und Fauna machen die neun bewohnten Inseln zu einem Eldorado für Naturliebhaber.

Bekannt sind die Azoren außerdem für die Möglichkeit, Wale und Delfine zu beobachten. Rund um die Inselgruppe sind gut 30 Arten von Meeressäugern heimisch und die Wahrscheinlichkeit für einmalige Begegnungen entsprechend hoch. Ganzjährig tummeln sich vor den Inseln Pottwale, zwischen Mai und Oktober sind dort auch Weibchen mit Jungtieren zu sehen. Neben Grindwalen stehen die Chancen zwischen März und Juni außerdem gut, einen Blauwal zu Gesicht zu bekommen.

Auf den Reisen mit World Voyager auch Landgänge durchgeführt - im Rahmen von organisierten Ausflügen. So sei sichergestellt, dass die Gäste während der gesamten Reise innerhalb der „sicheren Blase“ bleiben, die durch die sorgfältigen Tests bei der Einreise, der Einschiffung sowie durch die Maßnahmen an Bord entstehe, heißt es in der Presseaussendung.

Acht Azoreninseln plus Teneriffa und Madeira

Am 28. Mai startet die 14-tägige Premierenfahrt auf die Azoren von Teneriffa aus. Nach zwei entspannten Seetagen begrüßt São Miguel die Kreuzfahrer als erste von acht Azoreninseln, die während der Reise auf dem Programm stehen. Der Kratersee Fogo liegt eingebettet in der bizarren Vulkanlandschaft und versprüht mit türkisblauem Wasser fast karibisches Flair. Die Aromen der Insel Graciosa lernen die Gäste bei einer Verkostung der kulinarischen Käse-Spezialität Queijadas da Graciosa kennen. Bei der Inselrundfahrt über die idyllische Azoreninsel Corvo stellt man schnell fest: Hier wohnen mehr Rinder als Einwohner. Natur pur gilt es auf der Wanderung von Lajedo nach Fajã Grande zu entdecken, die auch am Wahrzeichen der Insel Flores, dem Wasserfall Poço do Bacalhau, vorbeiführt. Faial, auch die blaue Insel genannt, verzaubert seine Besucher mit einem Jeep-Abenteuer und einer Panoramafahrt mit traumhaften Ausblicken. Was wäre eine Azoren-Kreuzfahrt ohne Walbeobachtung? Auf der Insel Pico bieten sich dazu die besten Voraussetzungen. Im Anschluss bringt nicko cruises seine Gäste zur Verkostung von regionalen Tropfen in die Weinberge Picos. Fröhlich-bunt bemalte Kapellen stechen bei der Panoramafahrt auf Terceira ins Auge. Auf der Azoreninsel Santa Maria haben die Gäste von World Voyager die Wahl zwischen einer Jeep-Safari über die Insel oder einem Ausflug zur Festung São Brás mit anschließendem Rundgang durch das kleine Küstenörtchen Vila do Porto. Nach einem erholsamen Tag auf See bildet dann das blumenreiche Madeira mit Besuch des Botanischen Gartens einen schönen Reiseabschluss.

Alle neun Azoreninseln auf einer Kreuzfahrt

Die Kreuzfahrt vom 10. bis 24. Juni startet und endet auf der Blumeninsel Madeira. Nach einem Abstecher auf die Nachbarinsel Porto Santo und einem Seetag macht WORLD VOYAGER in São Miguel fest. Von Ponta Delgada, der größten Stadt auf den Azoren, startet die Inselrundfahrt, die auch zum berühmten Kratersee Fogo führt. Heiße Quellen und Dämpfe sowie ein traditioneller in Vulkandämpfen zubereiteter Eintopf warten am nächsten Tag am Furnas-See. Graciosa halt eine der größten Lavahöhlen bereit und die kleinste Azoreninsel Corvo beherbergt einen riesigen Vulkan. Die Insel Flores verdankt ihren Namen dem Blumenreichtum. Von Horta auf Faial aus erkunden die Gäste per Jeep-Safari die wüstenartige Landschaft. Pico steht so sehr wie kein anderes Eiland der Inselgruppe für die Walbeobachtung. Wanderliebhaber kommen auf São Jorge auf ihre Kosten und in Angra do Heroísmo auf Terceira wandeln die Reisenden durch die historische Altstadt, die seit 1983 zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Abenteurer entdecken bei einer Jeep-Safari versteckte Pfade auf Santa Maria. Wer es gemütlicher mag, entscheidet sich für die Panoramafahrt über die Insel.

Begleitet werden die Gäste auf dieser Reise von Kaspar Berens, dem Head of Ocean Business bei nicko cruises, der sich auf den Austausch mit den Urlaubern freut. Mit Helmut Stapel ist außerdem ein ausgewiesener Azoren-Experte an Bord, der als Lektor mit informativen Vorträgen für noch intensivere Reiseerlebnisse sorgt. (red)