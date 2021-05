Lufthansa fordert Öffnung für USA-Flüge

In den vergangenen zwei Wochen wurden laut Lufthansa wesentlich mehr USA Flüge für den Sommer nachgefragt als in den Vormonaten. Verbindungen nach New York, Miami und Los Angeles verzeichnen ein Buchungsplus von bis zu 300%. Daher stocken die Airlines der Lufthansa Group das Angebot von und nach USA ab Juni weiter auf und fliegen wieder zu Zielen wie z.B. Orlando und Atlanta. Lufthansa fordert daher endlich eine Öffnungsperspektive für den Transatlantik. "Wir brauchen jetzt eine Perspektive für USA-Reisen", so Lufthansa Vorstand Harry Hohmeister.

"Angesichts der großen Bedeutung des transatlantischen Flugverkehrs für die Weltwirtschaft brauchen wir jetzt eine Perspektive, wie Reisen zwischen den USA und Europa wieder in größerem Umfang möglich werden können. Bei sinkenden Infektionszahlen und steigender Impfquote ist eine vorsichtige Öffnung möglich. Nachdem bereits einige Länder in Europa entsprechende Ankündigungen gemacht haben, braucht auch Deutschland eine Öffnungsperspektive für den Transatlantik", so Hohmeister weiter.

Reiseerleichterung bleibt aus

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Ende April Reiseerleichterungen zwischen der Europäischen Union und den USA für Geimpfte in Aussicht gestellt. Dazu gibt es bisher keine Vereinbarung. Für Touristen aus den USA hatte zuletzt Italien Einreisebestimmungen gelockert, so dass die amerikanischen Airlines das Flugangebot zu beliebten Zielen wie Venedig aufstockten.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte noch im Mai mit einer Öffnung der USA gerechnet.

Auch Nachfrage nach Europa-Strecken steigt

Auch für klassische europäische Feriendestinationen wie Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal verzeichneten Lufthansa und Eurowings in den vergangenen sieben Tagen bereits bis zu drei Mal so viele Buchungen im Vergleich zu den Wochen zuvor. Auf manchen Strecken nach Spanien, wie zum Beispiel nach Palma de Mallorca, Ibiza oder Barcelona lagen die Buchungen sogar über dem Niveau des Jahres 2019. Besonders nachgefragt sind Flüge auf die Balearen und die griechischen Inseln. Eurowings hat daher mehr als 500 Zusatzflüge auf den Strecken nach Palma de Mallorca, Ibiza oder Griechenland in den Flugplan aufgenommen.

Auch bei Lufthansa werden kurzfristig zusätzliche Flüge angeboten, wenn die Nachfrage entsprechend weiter steigt.

Auch das Langstrecken-Angebot zu Top Urlaubsdestinationen, wie Male (Malediven), Cancún (Mexiko) oder Punta Cana (Dominikanische Republik) verzeichnet laut Lufthansa bereits seit Wochen eine stark steigende Nachfrage. (APA / red )