Aruba: Exklusive Auszeit mit Abstand

Neben sorgfältig festgelegten Richtlinien zur Einreise und dem Aruba Health & Happiness Code sind es vor allem die individuellen Angebote und privat geführten Touren, die jetzt mehr denn je einen sorglosen und sicheren Urlaub auf der Insel ermöglichen. Denn Aruba steht nicht nur bei Sonnenanbetern hoch im Kurs, sondern bietet außerdem ideale Voraussetzungen für eine Vielfalt an sportlichen, genussvollen, exklusiven oder auch abenteuerlichen Aktivitäten zu Wasser und zu Land, bei denen Abstand und Privatsphäre garantiert sind.

Aktivitäten zu Wasser

Wassersportmöglichkeiten auf, im oder unter Wasser: Das Angebot auf Aruba reicht vom Tauchgang zum berühmten Schiffswrack der „Antilla“ aus dem Zweiten Weltkrieg über Schnorchel-Ausflüge zu bunten Korallenriffen und Seesternen bis hin zum Schwimmen mit Meeresschildkröten.

Auf den privaten Bootstouren und Segeltörns kann die maritime Natur bestens erkundet werden. Wer lieber selber Kapitän sein möchte, kann sich mit dem Aqua Donut diesen Traum erfüllen und entspannt auf der türkisblauen See schippern.

Die seichten Gewässer und konstanten Passatwinde laden zudem zum Kite- und Windsurfen entlang Arubas Küste ein.

Wer sich lieber motorisiert fortbewegt, kann auf den Jetlev, Jetski oder Seabob umsatteln.

Aktivitäten zu Land

Arubas karges Hinterland lässt sich ebenfalls auf vielfältige Weise erkunden und bietet mit seinen verborgenen Naturschönheiten ebenso spannende und einzigartige Panoramen. Die wohl nachhaltigste Erkundungstour ist eine privat geführte Wanderung im Arikok-Nationalpark, der sich über nahezu 20% der Insel erstreckt. Verschiedene Wanderrouten bieten einen Einblick in die einheimische Flora und Fauna und führen zur höchsten Erhebung der Insel mit einer nicht zu übertreffenden Aussicht. Am Wegesrand warten Höhlen der Ureinwohner, trockene Flußbetten oder einsame Buchten darauf, entdeckt zu werden.

Wem ein Workout auf zwei Rädern durch die mit Kakteen gesäumte Landschaft und entlang der schroffen Küste lieber ist, der sollte auf einer individuellen Mountainbike-Tour Arubas Sehenswürdigkeiten erkunden. Genauso schnell, aber mit weniger Muskelkraft können Attraktionen wie der California-Leuchtturm, Boca Catalina und der Arashi-Strand per Segway und mit einem privaten Guide erreicht werden. Ganz ohne Schweißperlen lassen sich Wahrzeichen wie die Natural Bridge, die Felsformationen von Casibari und Ayo sowie die Höhlenmalereien der Grotte der Arawak-Indianer mit dem klimatisierten Minivan oder Jeep und einem privaten Fahrer besichtigen.

Auch Selbstfahrer-Touren mit einem Mietwagen sind möglich.

Arubas kreative Seite

Wer sich gerne in urbanen Gefilden inspirieren lässt, sollte San Nicolas im Süden der Insel einen Besuch abstatten. Streetart-Künstler aus der ganzen Welt haben sich an den Wänden und Gebäuden der kulturellen Hauptstadt Arubas verewigt und laden zum Flanieren ein. Wer seine kreative Ader voll und ganz ausleben möchte, kann dies bei einem privaten Malkurs bei der bekannten Künstlerin Elisa Lejuez tun.

Arubas entspannte Seite

Neben zahlreichen privat geführten Wander- und Meditationstouren bietet die Yogalehrerin der Insel, Maria Pucci, verschiedene Kurse ganz privat im Außenbereich ihres Hauses an. Wer beim Thema Entspannung hingegen eher an eine professionelle Massage denkt, muss sich nicht weiter sorgen. Mobile Therapeuten bieten ihren entspannenden Service ortsunabhängig und ganz privat an, sodass die Gäste nicht einmal ihre Unterkunft verlassen müssen.

Für Freunde des guten Geschmacks

Für ein exklusives Abendessen gibt es auf Aruba mehrere preisgekrönte Restaurants. Die Küche der Insel lebt von karibischen, südamerikanischen und europäischen Einflüssen, deren Fusion aufregende Geschmackserlebnisse hervorbringt. Die Anzahl der Gäste ist je nach Lokal und aufgrund der aktuell geltenden Abstandregelungen auf 14 bis maximal 20 Personen begrenzt. Adressen wie das Carte Blanche, Two Fools & a Bull Gourmet Studio, Fred’s, Senses, The Secret Garden, Goshen oder Infini lassen Feinschmeckern das Wasser im Munde zusammenlaufen.

Eines darf während einem Urlaub auf Aruba nicht fehlen: Ein elegantes Abendessen am Strand. Zu den besten Etablissements für ein unvergessliches Dinner an den schönsten karibischen Stränden zählen Passions on the Beach, Atardi, Elements, Barefoot, Flying Fishbone oder pureocean.

Gästen, die ihre Unterkunft nicht verlassen möchten, stehen private Köche und exklusive Dinner Services zur Verfügung. Anbieter dieses Services sind beispielsweise Chef@Home, Aruba Planners, Private Chef Aruba oder Chef Erwin Hüsken. Wer im Urlaub zu 100% die Seele baumeln lassen möchte, dem bietet der Concierge-Service von Barbulet das optimale Gesamtpaket. Der Allround-Service reicht vom Supermarkteinkauf über die Buchung von Freizeitaktivitäten bis hin zur Reservierung eines privaten Kochs.

