Italien: Einreise ohne Quarantäne, Bäder eröffnet

Für Einreisen aus den Ländern der Europäischen Union, dem Schengenraum sowie Großbritannien und Israel ist jetzt nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen. Italien hofft, dass mit der Abschaffung der Kurz-Quarantäne mehr Touristen eintreffen werden.

Friaul-Julisch Venetien feiert Saisonstart

An den Stränden der Adria hat an diesem Wochenende die Badesaison begonnen. Lignano hat die diesjährige Badesaison eingeläutet und in einem symbolischen Eröffnungsakt seine 16.850 Sonnenschirme aufgespannt. Damit sind die 39 Strandbäder des Seebades für Gäste eröffnet. Das Event war Teil einer konzertanten Aktion aller Badeorte der Region Friaul-Julisch Venetien. Für die diesjährige Sommersaison bieten die Strandbäder wieder große Abstände zwischen den Schirmen und ein noch größeres Angebot an Online-Buchungsmöglichkeiten und Lieferservices direkt zum Liegeplatz. (APA/red)