TUI Cruises: Buchungsstart für Kreuzfahrten ab Kiel

Durch die reinen Seetage soll der Gast die Möglichkeit haben, die ganze Vielfalt des Premium Alles Inklusive-Angebots an Bord der Mein Schiff 1 auszukosten oder bei den Panoramafahrten die spannenden Schärenlandschaften zu genießen.

Covid-19-Test vor Reisebeginn

Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Besatzung steht für TUI Cruises an oberster Stelle. Seit fast einem Jahr hat sich das Gesundheits- und Hygienekonzept bewährt und wird stetig den geltenden Vorschriften angepasst. Die Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den medizinischen Standards renommierter Institutionen wie dem Robert Koch-Institut (RKI), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie auf den örtlich geltenden Vorgaben und Leitlinien. Die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 haben darüber hinaus ein verifiziertes Hygienekonzept im Umgang mit der Pandemie: Das bestätigte das unabhängige SGS Institut Fresenius und stellte beiden Schiffen ein Hygiene-Zertifikat aus. Auf den „Blauen Reisen“ begrenzt TUI Cruises die Kapazität an Bord zum Start auf maximal 60 Prozent und hat sämtliche Prozesse vor und während der Reise, beim Check-In und im Gäste- sowie Crew-Bereich zur Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften angepasst. Ein Covid-19-Test ist für alle Gäste vor Reisebeginn Pflicht. Außerdem werden beispielsweise alle Kabinen vor Ankunft der Gäste desinfiziert oder die Sonnenliegen mit einem Abstand von zwei Metern auf dem Pooldeck platziert. Alle weitere Maßnahmen sind unter www.tuicruises.com/blauereisen nachzulesen.

Preisbeispiel zum Buchungsstart

Auf den „Blauen Reisen“ sind ausschließlich Balkonkabinen und Suiten buchbar. Die 7-tägige Reise ab/bis Kiel ohne Anreise mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung zum Wohlfühlpreis ab 799 EUR pro Person in der Balkonkabine und ab 1.599 Euro in der Junior-Suite. (red)