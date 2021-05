Visit Luxembourg startet Online-Eventreihe

Die erste Ausgabe von Luci TV zum Thema "Neue Reiseerlebnisse in Luxemburg – Outdoors Passion" gewährt Einblicke in verschiedene Outdoor-Erlebnisse in der Destination Luxemburg. Touristiker können sich ab sofort für das rund 50-minütige Event am 20. Mai 2021 anmelden. Moderiert wird dieses von Dr. Sebastian Reddeker, CEO von Visit Luxembourg.

Luci TV: Virtuelle Plattform für Tourismus-Akteure

Die deutschsprachige Veranstaltungsreihe, die am 20. Mai 2021 startet, stellt Touristikern Reiserlebnisse in Luxemburg vor und liefert mittels Filmen und Diskussionen konkrete Produktvorschläge. In jeder Ausgabe konzentriert sich Luci TV auf ein bestimmtes Thema und geht dabei auf folgende Fragestellungen ein:

Wie kann Luxemburg als Urlaubsziel den Kunden schmackhaft gemacht werden?

Welche Erlebniswelten können Besucher im Land entdecken?

Wo finden sie Erholung, wo Abenteuer, wo Genuss und Kultur?

Welche authentischen Begegnungen mit „Locals“ erwarten die Gäste?

Welche Produkte helfen dabei, den Gästen das bestmögliche Erlebnis zu garantieren?

Experten aus der Outdoor- und Reisebranche sowie Gäste aus dem Reiseziel reichern das Event mit Elementen und Tipps aus der touristischen Praxis an.

Anmeldung zur ersten Ausgabe von Luci TV

Thema: "Neue Reiseerlebnisse in Luxemburg – Outdoors Passion"

"Neue Reiseerlebnisse in Luxemburg – Outdoors Passion" Datum: Donnerstag, 20. Mai 2021

Donnerstag, 20. Mai 2021 Uhrzeit / Dauer: ab 15:00 Uhr / ca. 50 Minuten

ab 15:00 Uhr / ca. 50 Minuten Anmeldung: www.visitluxembourg.com/de/lucitv/ablauf-anmeldungen

