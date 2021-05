MSC-Webinar zum Start der Sommersaison

In dem Webinar präsentiert die Reederei die Highlights im Sommer 2021. Außerdem erfahren die Teilnehmer alles, was sie über die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen an Bord wissen müssen.

Termin / Beginn

18.05.2021 / 09:30 bis 10:00 Uhr

Anmeldung:

events@msckreuzfahrten.at oder unter dem Kurzlink: https://bit.ly/2SEIsP3 (red)