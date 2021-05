Familienurlaub in St. Johann

Mit einer klaren Spezialisierung auf die Bedürfnisse von Familien startet die Tourismusregion „JO“, St. Johann in Salzburg, mit großen Erwartungen in die Urlaubs- und Ausflugsaison 2021: 16 JO Family Partnerbetrieben stehen Familien dabei zur Auswahl. Ein umfassendes Sicherheitskonzept sowie zahlreiche Natur-, Wander-, und Radangebote und Ausflüge ergänzen den JO-Sommerurlaub. Neu: Das Aktivprogramm wird mit einem SurfHotspot an der Salzach sowie dem Kletterpark „Joeys Baumparcours“ erweitert.

Ein "JO" für den Sommer 2021

Aus der COVID-19 Pandemie gehe die Tourismusregion „JO“, St. Johann in Salzburg gestärkt hervor und sei nun für Urlaubsgäste, die sich nach dem Neustart nach Sicherheit und einem Freiheitsgefühl sehnen, bereit.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und bewegen uns zügig Richtung Normalität. Von den Freizeit- und Kulturbetrieben bis hin zur Hotellerie und Gastronomie – alle ziehen an einem Strang und sind bestens auf den Sommer vorbereitet“, so Stefanie Mayr, Geschäftsführerin vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg.

Als Leitfaden für einen sicheren Umgang miteinander in COVID-19-Zeiten dient die Plattform www.sicheregastfreundschaft.at. Darüber hinaus setzt die Region auf ein bereits bewährtes Präventionskonzept für Sicherheit am Berg.

Urlaub für Familien, Naturfreunde & Aktivurlauber

Noch ist ein wenig Geduld gefragt – doch der Start in die neue Urlaubs- und Ausflugsaison ist zum Greifen nahe. Ab 19. Mai 2021 ist eine einheitliche Öffnung der Betriebe vorgesehen. Dann warten auf Familien, Naturfreunde, Aktiv- und Genussurlauber wieder 1.000km markierter Wanderwege, 14 Themenwanderstrecken sowie ein 540km langes Radnetz für Mountainbiker und Genussradler.

Ein ganz besonderes Wandererlebnis: das Salzburger Gipfelspiel - bei dem sieben Gipfel an sieben Orten bestiegen werden. An verschiedenen Wegpunkten wird dabei die Geschichte der „Wohlwollenden Königin und ihrer Edelmänner“ erzählt.

Nach einer ausgiebigen Wanderung rückt die Unterkunft ins Zentrum des Interesse: Für Familien stehen dabei 16 JO Family Partner zur Auswahl - gut zu erkennen sind die Hotels, Gasthäuser und Appartements durch das Qualitätssiegel „JOEY – das Eichhörnchen“. Anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs wird sichergestellt, dass alle teilnehmenden Betriebe die hohen Anforderungen erfüllen.

Die Anreise erfolgt unkompliziert. Dafür sorgen direkte Zugverbindungen und die Nähe zu drei Autobahnabfahrten.

Neue Attraktionen

Neben den bewährten Attraktionen werden den Gäste auch neue Erlebnisse im Ausflugsbereich wie beispielsweise „Upstream Surfing“ geboten. Das Surf-Vergnügen findet ab Juli 2021 direkt an der Salzach statt. Die Termine im Überblick: 3./4. Juli, 17./18. Juli, 21./ 22. August, 11./12. sowie 28./29. September. Die neue Trendsportart ist eine Mischung aus Riversurfen und Wakeboarden und erfordert lediglich Schwimmkenntnisse als Voraussetzung und ist für Urlaubsgäste kostenlos nutzbar.

Ein weiteres Abenteuer verspricht „Joeys Baumparcours“, der mit Ende Juni am Hausberg Hahnbaum eröffnet wird. Der neue Kletterpark beinhaltet vier verschiedene Routen und insgesamt 30 Stationen. Die höchste Plattform liegt rund 20m über dem Boden. Ein vormontiertes Stahlnetz sorgt auch in luftiger Höhe für das gewünschte Sicherheitsgefühl. Ein zusätzlicher Klettergurt wird nicht benötigt. Ein Klettervergnügen für alle Altersgruppen.

Der „Drachi’s Klettersteig“ ist die neueste Attraktion am Geisterberg: Die 70m hohe Kletterwand ist für Kinder ab 12 Jahren zugelassen und das ideale Ausflugsziel für Gäste, die gerne ins alpine Abenteuer eintauchen möchten.

St. Johanner Kinderwoche findet statt

Mit einem umfassenden Präventionskonzept wird die „JoKiWo“ im Zeitraum von 29. August bis 4. September 2021 über die Bühne gehen. Ein Großteil der Aktivitäten findet im Freien statt, bestätigt auch Stefanie Mayr: „Gerade bei den Events und Veranstaltungen agieren wir sehr sensibel und setzen auf Prävention. Wir verzichten heuer auf große Eventreihen und konzentrieren uns auf unser Aushängeschild.“

Die ersten Programmschwerpunkte stehen mittlerweile fest: Neben einem Ausflug zum Geisterberg findet das Kinderkonzert „Schwanensee“ sowie ein Puppentheater statt. Eine geführte Tour zum neuen „Drachis Klettersteig“ verspricht einen abenteuerlichen Ausflug für alle Kletterfreunde.

Mehr Informationen zur „JoKiWo“ unter: www.josalzburg.com/de/familie/jokiwo

Mehr Informationen zur Region „JO“, St. Johann in Salzburg unter: www.josalzburg.com

