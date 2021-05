HAL verlängert Betriebsunterbrechung

Von dieser Entscheidung betroffen sind alle Abfahrten der Volendam bis einschließlich 25. Juli 2021 sowie alle Reisen der Westerdam bis einschließlich 21. August 2021.

Wichtiger Hinweis für Agents: Diese Information wird auch an die gemeinsamen Gäste kommuniziert. Agents werden dennoch gebeten ihre Buchungen zu überprüfen und Kunden über die Änderungen zu informieren. Die Absagen pro Vorgang erhalten Agents in den nächsten Tagen ab System an die hinterlegte E-Mail Adresse.

Umbuchung & Rückerstattung:

Gäste, deren Kreuzfahrten von der neuen Absage (Phase 14) betroffen sind und folglich storniert wurden, stehen nun 4 Möglichkeiten zur Auswahl:

Option 1: Umbuchung auf Eurodam im Sommer 2021

Option 2: Umbuchung auf identische Reise 2022

Option 3: 110% Future Cruise Credit (FCC)

Option 4: 100% Rückerstattung

Gäste, die bis zum 15. Juni 2021 keine Wahl getroffen haben, erhalten automatisch den Future Cruise Credit (Option 3) als Kompensation.

Übersicht der abgesagten Reisen: Eine Übersicht zu den nun stornierten Kreuzfahrten finden Sie im Anhang (red)