AIDA feiert 25. Geburtstag

Einladung zur virtuellen Geburtstagsparty: Vor 25 Jahren – am 7. Juni 1996 – wurde der erste AIDA Neubau (heute AIDAcara) in Rostock getauft. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern lädt AIDA Cruises alle Kreuzfahrtfans herzlich dazu ein die Jubiläumsshow am 10. Juni ab 19:00 Uhr online von zu Hause aus mitzuerleben. Die Zuschauer erwartet ein emotionaler Abend mit interessanten Gästen und vielen Überraschungen.

Mitfeiern und Gutes tun

Die perfekte Fan-Ausstattung für die AIDA Geburtstagsfeier zu Hause bietet die Happy Birthday Box. Darin finden sich Party-Utensilien im Jubiläums-Look und ein Gutschein über 25 EUR Bordguthaben für die nächste Reise.

Pro verkaufter Box spendet AIDA 10 EUR an das Herzensprojekt AIDA Cruise & Help. Die Happy Birthday Box kann ab sofort im AIDA Onlineshop bestellt werden. Sie wird pünktlich vor der Show nach Hause geliefert. Schnell sein lohnt sich, das Kontingent ist streng limitiert.

Geburtstagsreisen rund um die Kanaren

Auf den Geburtstagsreisen von AIDAperla und AIDAblu wird die Jubiläumsshow ebenfalls ausgestrahlt. Viele weitere Highlights sind geplant: Auf der Geburtstagsreise von AIDAperla vom 5. bis 12. Juni 2021 werden u.a. Konditor-Weltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber und Reiner Meutsch zu Gast sein. Der FLY & HELP-Gründer wird exklusiv von seinen ergreifenden Erlebnissen rund um den Globus für die Stiftung berichten. Seit 2018 ist er Partner der Initiative AIDA Cruise & Help, die Spenden für den Bau von Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern sammelt. Auch auf der Griechenlandreise von AIDAblu vom 6. bis 13. Juni 2021 erleben die Gäste ein vielfältiges Geburtstagsprogramm, u.a. mit dem Zauberer und TV-Comedian Jochen Stelter, griechischen Gast-Stars und vielem mehr.

Für reiselustige Fans werden in den kommenden Wochen außerdem verlockende Jubiläumsangebote aufgelegt mit 25 EUR Bordguthaben pro Person. Außerdem gehen pro Buchung 25 Euro an die Stiftung AIDA Cruise & Help. Die erste Jubiläums-Aktion entführt Gäste zu den Karibischen Inseln. Die 14-tägige Winterpause inklusive Flug in der Balkonkabine ist bis 20.05.2021 ab 2.299 EUR zum AIDA VARIO Preis buchbar.

Ein Vierteljahrhundert große Kreuzfahrtgefühle

Auf der Geburtstagsseite www.aida.de/25jahre schauen Gäste und Mitarbeiter zurück auf 25 erlebnisreiche Jahre und teilen ihre persönlichen Erinnerungen, Geschichten und Bilder. Dazu gibt es spannende Ausblicke auf die Zukunft und besondere Geburtstagsgeschenke sowie alle Informationen zu den geplanten Aktionen. (red)