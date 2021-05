Irland: Virtueller Workshop

Rund 25 renommierte irische Anbieter verschiedener Outdoor-Aktivitäten und Vertreter von regionalen irischen Tourismusorganisationen stellen ihre Produkte und Dienstleitungen vor. Teilnehmer werden die Insel „aktiv“ erleben, persönliche Meetings und Gesprächstermine können über das Anmeldetool vereinbart werden.

Irlands Angebot an Outdoor-Aktivitäten

Es gibt eine steigende Nachfrage nach Outdoor-Abenteuern und erlebnisorientiertem Tourismus in Irland. Mit seiner Fülle von Möglichkeiten zum Erleben von „Outdoor-Aktivitäten“ und mit seinen spektakulären Landschaften, bietet Irland ideale Voraussetzungen für abwechslungsreiche und spannende „Aktiv“-Erlebnisse. Surfen an der Atlantikküste, Fahrrad-Touren durch den Wald oder Wanderungen über die sattgrünen Wiesen und Hügel der Insel stehen am Programm. So gibt es alleine rund 180 verschiedene Wanderrouten entlang des bizarr zerklüfteten Wild Atlantic Way. In Nordirland führt die „Causeway Coast Walking-Route“ an einsamen Stränden entlang, vorbei an zahlreichen historischen und Natur-Sehenswürdigkeiten, darunter der weltberühmte Giant's Causeway und die Carrick-a-Rede Seilbrücke. Ausgedehnte Fahrradwege quer über die Insel bieten spektakuläre Routen für jedes Leistungsniveau. Von Strandspaziergängen entlang malerischer Küstenpfade bis hin zu Bergwanderungen oder ruhigen Waldwanderwegen bietet die irische Insel Outdoor-Erlebnisse für jeden Geschmack und für jede Aufenthaltsdauer. (red)

Datum: 01. Juni 2021

Uhrzeit: 10.15 bis 17.30 Uhr

Zur Anmeldung HIER klicken