DRV-Umfrage zeigt Auswirkungen

98 Prozent aller befragten Reiseveranstalter und 96 Prozent der Reisebüros geben an, dass sie die Corona-Hilfen der Bundesregierung nutzen. Die überwiegende Mehrheit der Befragten setzt dabei auf Überbrückungshilfen und das Instrument der Kurzarbeit, mit dem Arbeitsplätze auch während der Pandemie erhalten werden können.

Sicheres Restart-Konzept

450 Unternehmen der Reisewirtschaft haben an der DRV-Umfrage Ende April teilgenommen, mehrheitlich Reisebüros und Reiseveranstalter. Die überwiegende Zahl der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, schätzt für das laufende Reisejahr die wirtschaftliche Situation als schwierig oder sehr schwierig ein. Weit über 90 Prozent rechnen damit, weniger als 50 Prozent der Umsätze aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erzielen zu können. Mehr als zwei Drittel erwarten sogar weniger als 25 Prozent und damit einen neuerlichen Umsatzverlust von mindestens 75 Prozent. Eindeutig sind auch die Forderungen der Umfrage-Teilnehmer, was die Politik tun müsste, um das Überleben in der Corona-Pandemie zu sichern. An erster Stelle steht mit überwiegender Mehrheit ein sicheres Restart-Konzept – das fordern 90 Prozent der Reisebüros und 85 Prozent der Reiseveranstalter. 90 Prozent der befragten Unternehmen erachten eine Verlängerung der Überbrückungshilfen für notwendig. Darüber hinaus halten mehr als zwei Drittel aller Reiseunternehmen eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes für notwendig, um die Belegschaften zu halten.