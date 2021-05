Neues Karibik-Programm von Princess Cruises

Im Angebot finden sich dabei fünf- bis neuntägige Seereisen zu den Inseln der Östlichen und Westlichen Karibik sowie bis zu dreiwöchige Cruises zu den südlicher gelegenen Inseln. Den Auftakt macht am 11. November 2022 die Sky Princess mit einem einwöchigen Turn ab/bis Fort Lauderdale und Stationen auf den Reederei-eigenen Princess Cays, in Puerto Rico, der Dominikanischen Republik sowie auf den Turks- und Caicos-Inseln.

In der Karibik zum Einsatz kommt mit der Enchanted Princess (Baujahr 2020) auch das aktuell jüngste Mitglied der 14 Schiffe zählenden Flotte. Nach der Überführungsfahrt von New York nach Fort Lauderdale (5. November 2022) startet sie von Florida aus vornehmlich in Richtung der Kleinen Antillen. Wer möchte, kann dabei auch zwei Abfahrten zu unterschiedlichen Karibik-Zielen verknüpfen und so bis zu 22 Tage an Bord bleiben.

Fahrt durch den Panamakanal

Eine weitere beliebte Alternative ist die Kombination von Karibik, Mittelamerika und Panamakanal. Die faszinierende Fahrt durch die den Atlantik mit dem Pazifik verbindende Wasserstraße gehört zu den Höhepunkten eines Kreuzfahrerlebens. Geboten wird er auf elf- bis 16-tägigen Reisen ab/bis Fort Lauderdale oder aber mit Start in Los Angeles oder San Francisco. Je nach Route werden dabei neben karibischen Zielen auch Häfen in Panama, Kolumbien, Costa Rica, Nicaragua und Mexiko angelaufen. (red)