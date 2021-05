Nicko cruises: Neuer Seereisen-Katalog von VASCO DA GAMA

Neben klassischen Zielen entlang der west- und nordeuropäischen Küste sowie im Baltikum, entlang des Mittelmeers und um die Kanaren, sind auch ausgefallenere Ziele wie die Azoren und Kapverden im Programm. Die neuen Entdeckungsreisen können ab sofort im Reisebüro gebucht werden.

Exotisch und wild: Kapverden und Westafrika

Unbekanntes entdecken und dem kalten Winter in Europa entfliehen – das geht auf den Kapverden besonders gut. Zwischen November 2021 und Mai 2022 bringt VASCO DA GAMA sonnenhungrige Urlauber an fünf Terminen auf einer 13-tägigen Kreuzfahrt von Gran Canaria aus zu den „Inseln der Glückseligkeit“. Dabei lernen die Gäste die ursprüngliche Natur sowie die kilometerlangen Strände von gleich fünf der schönsten Inseln der Kapverden kennen: Santo Antão, São Vicente, Sal, Boa Vista und Santiago. Ein Abstecher ins senegalesische Dakar hält außerdem spannende Einblicke in die afrikanische Lebensart bereit und bei einer Safari im Bandia-Naturreservat erleben die Reisenden Afrikas Tierwelt hautnah.

Azoren und Westeuropa

Naturliebhaber kommen auf den Azoren auf ihre Kosten. Auf einer 13-tägigen Reise mit VASCO DA GAMA können Gäste von nicko cruises von Lissabon aus die Vielfalt der zu Portugal gehörenden schroffen Vulkaninseln mit besonders viel Zeit entdecken. Dank langer Liegezeiten können die Urlauber von früh morgens bis spät abends die steilen Klippen, spektakulären Vulkanseen und dicht bewachsenen grünen Hügel von São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial und Pico erkunden. Dabei lernen die Gäste nicht nur die wilde, unberührte Natur, sondern auch die kulinarischen Besonderheiten des Inselarchipels kennen.

Wer die ganze Vielfalt des Atlantiks erleben möchte, für den eignet sich die 17-tägige Route von Málaga über Madeira, die Azoren, Portland und Amsterdam nach Bremerhaven oder umgekehrt. Auf dieser Kreuzfahrt erleben die Gäste zahlreiche Highlights an der westeuropäischen Küste auf nur einer Kreuzfahrt.

Immer der Sonne nach: Kanaren, Madeira und Marokko

Auf einer 13-tägigen Kreuzfahrt von Gran Canaria nach Lissabon beispielsweise können Gäste von nicko cruises gleich fünf Kanarische Inseln im milden Frühling erleben. Darüber hinaus dürfen sich die Reisenden auf dieser Reise auf lebendige Märkte, historische Städte und Wüstenmagie freuen – denn VASCO DA GAMA macht im Anschluss an das Inselhopping einen Abstecher nach Agadir und Casablanca, bevor es schließlich an die Algarve nach Portugal geht.

Ein weiteres Highlight ist außerdem die 17-tägige Kreuzfahrt ab/an Gran Canaria über die schönsten Atlantikinseln mit Stopps entlang der marokkanischen Küste. Auf dieser Reise erleben die Gäste an Bord von VASCO DA GAMA die Kanaren und Madeira intensiv – und können die Weihnachtsfeiertage entspannt unter Palmen verbringen. Höhepunkt der Reise ist sicherlich das spektakuläre Feuerwerk zum Jahreswechsel im Hafen von Funchal. Auch auf dieser Reise können die Urlauber zusätzlich in die orientalische Kultur in Agadir und Casablanca eintauchen.

Klassische Ziele: Mittelmeer, Nordeuropa und Baltikum

Malerische Inseln, grandiose Städte und vielfältige Kulturen stehen im Herbst 2021 auf den Mittelmeerkreuzfahrten mit VASCO DA GAMA auf dem Programm. Dabei erleben die Gäste beispielsweise mediterrane Kultur und Geschichte auf einer 11-tägigen Kreuzfahrt von Marseille über Monte-Carlo, Florenz, Rom, Neapel und Sizilien nach Valetta oder kulinarische Erlebnisse des westlichen Mittelmeers auf einer 13-tägigen Reise von Málaga nach Marseille entlang der spanischen Küste mit den Reisehöhepunkten Barcelona, Palma de Mallorca und Korsika.

Im Norden Europas ist VASCO DA GAMA zu unterschiedlichen Zeiten im Sommer und Herbst 2022 unterwegs. Auf insgesamt drei Routen ab/an Kiel sehen die Gäste die spektakuläre Fjordwelt Norwegens, bunte Städte und beeindruckende Naturschauspiele. Ebenfalls zur besten Reisezeit im Sommer und Herbst fährt das Schiff außerdem auf insgesamt vier Routen durch das Baltikum, wo alte Hansestädte, Kulturmetropolen und beeindruckende Schärenlandschaften auf die Gäste warten. Echte Highlights und Geheimtipps entlang der Ostseeküste erleben die Reisenden beispielsweise auf der 12-tägigen Route ab/an Kiel über Bornholm, Libau, Riga, Helsinki, St. Petersburg, Tallin und Stockholm.

Sicher, bequem und nachhaltig

Auf dem klassisch-schönen Hochseeschiff VASCO DA GAMA biete nicko cruises seinen Gästen Entdeckungsreisen auf 4-Sterne-Niveau zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis – immer mit viel Platz, einer überschaubaren Zahl von höchstens 1.000 Gästen und abseits des Massentourismus. Für die Zeit an Bord biete das Kreuzfahrtschiff in großzügigen Innen- und Außenbereichen viel Platz für die individuelle Erholung.

Dafür, dass die Gäste die Welt in aktuellen Zeiten nicht nur komfortabel, sondern auch sicher entdecken können, sorge unter anderem auch ein bewährtes Infektionsschutz- und Hygienekonzept. Zusätzlich verfüge VASCO DA GAMA auch über ein Bordhospital und alle Reisen werden von einem erfahrenen Bordarzt und von kompetentem medizinischem Personal begleitet. Mit der medizinischen Assistenz, nickoASSIST, komplettiere der Kreuzfahrtexperte die Rundum-Versorgung an Bord und an Land.

Mit dem Flotten-Neuzugang setze nicko cruises auch weiterhin auf nachhaltiges und zukunftsorientiertes Reisen: Das Schiff fährt mit schwefelreduziertem MGO (Marine Gasoil) und erhält vor Saisonstart umfassende technische Aufrüstungen, mit denen VASCO DA GAMA nicht nur den aktuellsten umwelttechnischen Anforderungen gerecht wird, sondern jetzt schon für die kommenden Jahre die Reglements im Bereich Abwasserentsorgung und Emissionsreduktion erfüllt, schreibt nicko cruises in der Presseaussendung.