Aktualisierte Einreisebestimmungen

Mit heutigem Datum treten neue Bestimmungen für die Einreise aus manchen Ländern in Kraft. Verschärfungen gibt es bei Brasilien, Indien, und Südafrika, Erleichterungen bei Finnland. Es handelt sich bei diesen Änderungen noch nicht um die gegen Ende Mai angekündigten gelockerten Quarantänevorschriften.

Brasilien, Indien, Südafrika

Personen, die sich innerhalb der letzten zehn Tage in Brasilien, Indien oder Südafrika aufgehalten haben, brauchen für die Einreise nunmehr einen negativen PCR-Test (!), der ab der Probenahme maximal 72 Stunden gültig ist. Dieser ist in Form eines ärztlichen Zeugnisses (gem. Anlage C oder D) oder eines schriftlichen Testergebnisses vorzuweisen. Antigen-Tests werden nicht mehr akzeptiert! Zusätzlich ist unverzüglich eine zehntägige Quarantäne anzutreten. Eine Freitestung aus der Quarantäne ist nur mittels negativen PCR-Tests frühestens am fünften Tag nach der Einreise möglich. Die Kosten für den Test sind selbst zu tragen. Das negative Testergebnis ist bei einer Kontrolle vorzuweisen.

Keine Ausnahmen für Geschäftsreisende

Es bestehen für die genannten Staaten keine Ausnahmen mehr für Geschäftsreisende. Diese brauchen also bereits bei der Einreise einen negativen PCR-Test in Form eines ärztlichen Zeugnisses oder schriftlichen Testergebnisses. Der Test kann in bestimmten Fällen auch innerhalb von 24 Stunden nachgeholt werden. Zusätzlich muss eine 10-tägige Quarantäne angetreten werden, mit Freitestungsmöglichkeit mittels PCR-Tests ab dem 5. Tag (Tag der Einreise = Tag 0).

Finnland

Positive Nachrichten gibt es für Finnland. Finnland wurde in die Gruppe der „Sicheren Staaten“ (Anlage A) der Einreise-Verordnung aufgenommen. Somit ist nach einem Aufenthalt in Finnland, wie auch bei den anderen Staaten in Anlage A, eine Einreise in Österreich ohne Test und Quarantäne möglich.

