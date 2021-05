Amadeus Flusskreuzfahrten: Neue Ansprechpartnerin

Sie ergänzt das Team des Veranstalters für Flusskreuzfahrten im Fünf-Sterne-Segment in Europa und folgt damit Alfonso Escobar nach, der aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist. Rendel Müller, gelernte Reiseverkehrskauffrau und studierte Geographin, blickt auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tourismus zurück. Vor ihrem Wechsel war sie unter anderem für Hansa Kreuzfahrten und Plantours als Verkaufsleiterin tätig.

„Wir sind sehr froh, dass wir Frau Rendel Müller als Direktorin Marketing und Vertrieb gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Flusskreuzfahrten bringt Sie die idealen Voraussetzungen für diese Position mit“, so Dr. Wolfgang Lüftner, Geschäftsführer von Amadeus Flusskreuzfahrten.

Basis für den Erfolg ist die Flotte an Amadeus-Schiffen mit neuester Technik, elegantem Design und mit einem hochmotivierten Team an Mitarbeitern. Auch wenn die Situation aktuell für alle touristischen Unternehmungen nicht leicht ist, will Amadeus Flusskreuzfahrten nicht zuletzt mit dem Engagement von Müller ein klares und positives Zeichen setzen.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Wir blicken optimistisch in die Zukunft der Flusskreuzfahrten. Diesen Kurs behalte ich bei und bin für eine erfolgreiche und partnerschaftliche Zusammenarbeit persönlich für Reisebüros und Geschäftspartner da“, so die neue Direktorin Marketing und Vertrieb bei Amadeus Flusskreuzfahrten.

Über Amadeus Flusskreuzfahrten

Die Amadeus Flusskreuzfahrten GmbH mit Sitz in München vermarktet als Reiseveranstalter die Schiffe der Amadeus-Klasse der renommierten österreichischen Reederei Lüftner Cruises auf dem deutschen Markt. Die AMADEUS-Flotte bietet exklusive Flusskreuzfahrten auf den wichtigsten und schönsten Wasserwegen Europas: auf holländischen und belgischen Flüssen, auf Rhein, Main, Mosel, Rhône und Donau. Zuhause im Premium-Segment sorgt ein Team von ausgewiesenen Flussreiseexperten für exzellente Qualität, sowohl während als auch vor dem Reiseerlebnis. Die Flotte von Amadeus Flusskreuzfahrten umfasst derzeit 16 AMADEUS-Schiffe. Weitere Informationen unter www.amadeus-flusskreuzfahrten.de. (red)