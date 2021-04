nicko cruises: Ein Schiff für alle Entdecker

Mit gesamt 55.820 BRZ setzt die Reederei weiter auf den Trend der kleinen Schiffe. Auf der VASCO DA GAMA stehen den Gästen 16-102 m² große Suiten und Kabinen (Innen-, Außen-, Familien- und Balkonkabinen) zur Auswahl. Einem gelungenem Kreuzfahrterlebnis steht dank verlängerter Liegezeiten, deutschsprachigem Bordleben sowie Ausflügen und dank attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis nichts im Weg.

Für jeden Typ das Passende

Vor allem die Stammzielgruppe der aktiven Best Ager bevorzugen abseits der „Megaschiffe“ eine breite Auswahl von Kabinenkategorien zur Auswahl. Alleinreisenden steht ein Kontingent von Kabinen mit lediglich 15% Alleinbenutzungszuschlag zur Verfügung. Für Familien hält das Schiff natürlich Familienkabinen mit Verbindungstür bereit, Kinder unter 16 Jahren reisen bei zwei Vollzahlern gratis, Kinder ab 16 Jahren sowie Erwachsene zahlen in der Verbindungskabine 80 EUR pro Nacht. Alleinreisende mit Kind erwartet eine Kinderermäßigung von 50% in der Doppelkabine. Und Dialyse-Patienten dürfen sich auf eine komplett ausgestattete Hämodialyse-Station inkl. Betreuung durch einen erfahrenen Arzt und Dialyse-Fachkräfte des Partners DiaCare freuen.

Umfassendes Fresh-Up

Das Hochseeschiff wurde bereits 2015 und 2017 aufwändig renoviert. Bei diesen Renovierungen lag der Fokus auf der Erneuerung der öffentlichen Bereiche, den Restaurants und Bars sowie den beiden Poolbereichen und dem Wellness-Center. Die aktuellen Umbauten in den Kabinen und Suiten sorgen mit elegantem Design und modernem Farbkonzept für frischen Wind und entsprechen den Ansprüchen des modernen Kreuzfahrers. Das Design wurde durch neue Teppiche, Textilien und Dekoration oder durch eine Neugestaltung der Balkone aufgefrischt. Neben einem kompletten Make-Over aller 29 Suiten wurde das Schiff einem kompletten Technik-Upgrade unterzogen. Viel Platz für individuelle Gestaltungen Das Schiff punktet mit fünf Restaurants und sechs Bars bzw. Lounges. Das „Hollywood‘s“ lässt mit zwei Show-Zeiten eine individuellere Abendgestaltung zu. Flexible Tischzeiten und freie Platzwahl in allen Restaurants sprechen für sich selbst. Das Frühstück und Mittagessen wird in Buffetform oder à la carte angeboten, außerhalb der Restaurantzeiten bekommen Passagiere an der Alfresco-Bar am Pool verschiedene Snacks. Zwei Pools, davon einer mit großem Glasschiebedach für jedes Wetter, ein großzügiger Spa- und Fitnessbereich sorgen für entsprechende Abwechselung.

Katalog Seereisen 2021/2022

Kapverden und Westafrika

13 Tage Gran Canaria-Kapverden-Dakar-Gran Canaria (November/Dezember 2021 und Januar bis April 2022)

Die „Inseln der Glückseligkeit“ in ihrer ganzen Pracht entdecken

Unberührte Inselparadiese, jede mit eigenem Charakter

Ursprüngliche Natur mit üppiger Vegetation und kilometerlangen Stränden

Den einzigartigen Mix aus portugiesischem und afrikanischem Einfluss erfahren

Afrikas Tierwelt bei einem Besuch des Naturreservats Bandia hautnah erleben

Kanaren, Madeira und Marokko

11 Tage Gran Canaria-La GomeraFuerteventura-Madeira-Tanger-Málaga (November 2021 und Mai 2022)

Fünf Kanarische Inseln intensiv bereisen

Jeweils mindestens ein ganzer Tag auf Teneriffa, La Gomera, Fuerteventura und Lanzarote

La Gomera – Wanderparadies und grüne Oase • Fuerteventura – Dünenlandschaften und endlose Strände

Lanzarote – schroffe Schönheit mit einzigartigen Feuerbergen

24 Stunden auf Madeira mit Zeit für individuelle Entdeckungen

11 Tage Gran Canaria-Madeira-CasablancaAgadir-Lanzarote-Teneriffa-Gran Canaria (Dezember 2021 und Januar/Februar 2022)

Sonne garantiert bei dieser perfekten Auszeit vom Alltag

Art Déco, prächtige Paläste und orientalisches Flair in Casablanca

Auf den Spuren der Berber in Agadir

Den höchsten Gipfel Spaniens entdecken – der El Teide auf Teneriffa

Ein paar Sonnentage extra mit einem Aufenthalt in Las Palmas im Anschluss an die Kreuzfahrt

13 Tage Gran Canaria-Teneriffa-La GomeraLanzarote-Casablanca-Cádiz-Lissabon (März und April 2022)

Von den Kanaren entlang der Sonnenküste Nordafrikas und Südeuropas

Jeweils ein ganzer Tag auf fünf Kanarischen Inseln im milden Frühling

Lebendige Märkte und Wüstenmagie in Agadir und Casablanca

Dem besonderen Charme Andalusiens erliegen

Höhepunkte der Algarve in Portugal erleben

Spektakuläre Einfahrt in den Hafen von Lissabon

17 Tage Gran Canaria-La Gomera-El HierroTeneriffa-Casablanca-Madeira-LanzaroteGran Canaria (Weihnachts- und Silvesterreise)

Dem Winter und Festtagsstress zuhause entfliehen

Ausgedehnte Liegezeiten mit vielen Aufenthalten über Nacht

Kanaren komplett mit den Kleinoden El Hierro und La Palma

Der Geheimtipp im Atlantik: Porto Santo

Silvesterfeuerwerk vor unvergesslicher Kulisse auf der Blumeninsel Madeira

Eintauchen in die orientalische Kultur in Agadir und Casablanca

Azoren und Westeuropa

13 Tage Lissabon-Azoren-Madeira-Lissabon (März/April 2022)

Die Vielfalt der Azoren auf sechs Inseln mit viel Zeit entdecken

Die schönsten Inseln jeweils von früh morgens bis spät abends genießen

Besondere Mischung aus spektakulären Landschaften und unberührter Natur

Einmaliges Erlebnis: Pottwale vor der Insel Pico aus der Nähe beobachten

Vulkanische Naturwunder: In heißen Quellen baden und Kraterseen bestaunen

Ein ganzer Tag mit Blumenpracht auf Madeira

15 Tage Bremerhaven-Edinburgh-Belfast-Plymouth-Dover-Bremerhaven (August 2022)

Das spektakuläre Musikfestival „Royal Edinburgh Military Tattoo“ erleben

Der perfekte Mix aus lebendigen Metropolen, verträumten Landschaften und hochprozentigen Genüssen

Schottlands wilde Schönheit: Highlands, Burgen und Seen

Juwel in der Irischen See: Isle of Man

Plymouth: große englische Seefahrertradition

Englische Gartenkunst und elegante Herrenhäuser

17 Tage Málaga-Madeira-Azoren-Portland-Amsterdam-Bremerhaven (September/Oktober 2021 und Mai 2022)

Die Highlights von Westeuropa auf nur einer Kreuzfahrt erleben

Erlebnisreiche Kontraste aus Natur und Küstenstädten mit viel Charme

Eine Auszeit auf den Azoren, dem Ruhepol im Atlantik

Vier der schönsten Azoren-Inseln intensiv kennenlernen

Kreuzfahrterlebnis Jura-Küste im Ärmelkanal: Weltnaturerbe Jurassic Coast

24 Stunden in Amsterdam, um die Stadt intensiv zu erleben

Mittelmeer

11 Tage Marseille-Monte-Carlo-FlorenzRom-Neapel-Sizilien-Valletta (Oktober/November 2021)

Einmal den kompletten „Stiefel“ entlang: von der Toskana bis Sizilien

Extra lange Liegezeiten für intensive Erlebnisse

Kreuzen entlang der Küste von Sorrent mit atemberaubenden Aussichten auf Capri und Ischia

Passage der Straße von Messina vorbei am aktiven Vulkan Stromboli

In die Vergangenheit eintauchen beim Besuch von Pompeji

13 Tage Málaga-Cartagena-Barcelona-MonteCarlo-Korsika-Marseille (Oktober 2021)

Mediterran genießen mit allen Sinnen entlang Europas Sonnenküste

Ausgedehnte Liegezeiten mit Overnights in Barcelona und Palma de Mallorca

Maurische Baukunst in der berühmten Alhambra in Granada bestaunen

Kulinarische Genießer-Touren in Cartagena, auf Mallorca und Korsika

Fürstentum von Oben: Monte-Carlo bei einem Helikopterrundflug erleben

Schon von den Griechen „die Schöne“ genannt – zwei Tagen Korsika

13 Tage Valletta-Sizilien-Rom-Florenz-MonteCarlo-Barcelona-Málaga (November 2021)

Die große Mittelmeerkreuzfahrt: alle Highlights entlang der italienischen, französischen und spanischen Küste

Ausgedehnte Liegezeiten mit ganztägigen Aufenthalten

Archäologische Highlights auf Sizilien und rund um Neapel

Kunst, Kultur und Architektur in Rom, Florenz, Barcelona und Valencia

Die schönste Region in Frankreich: Willkommen in der Provence

Nordeuropa

15 Tage Kiel-Bergen-Geiranger-LofotenTromsø-Nordkap-Trondheim-Göteborg-Kiel (Juni/Juli 2022, September und Oktober 2022)

Ab Kiel bis zum nördlichen Ende Europas und zurück

Faszinierende Naturphänomene im Frühsommer und im Herbst: Mittsommernacht oder die magischen Polarlichter

Überquerung des Polarkreises – ein Kreuzfahrterlebnis der besonderen Art

Spektakuläre Aussichten hoch über dem Geirangerfjord

Das Kulturerbe des Nordens in der ehemaligen Hauptstadt Trondheim

15 Tage Kiel-Bergen-Geiranger-TromsøNordkap-Lofoten-Göteborg-Kiel (Juli 2022)

Mitternachtssonne am taghellen Nordkap erleben

Bunte Holzhäuser in Bergen, der heimlichen Hauptstadt Norwegens

Geirangerfjord und spektakuläre Fjordwelt Südnorwegens

In kleinen Orten das authentische Leben der Norweger erfahren

Ein ganzer Tag in der Fischerstadt Kristiansund

Ein weiteres Highlight: Die Ausfahrt aus Göteborg durch den Schärengarten

15 Tage Kiel-Bergen-Geiranger-LofotenNordkap-Trondheim-Göteborg-Kiel (September 2022)

Spätsommerlicht und „Indian Summer“ im hohen Norden

Bequem erreichbarer Ein- und Ausschiffungshafen Kiel

Ein Highlight für jeden Seereisenden – Kreuzen vor dem Nordkap

Die Faszination der abgelegenen Lofoten erleben

Eine der ältesten Kirchen Norwegens bestaunen auf der Insel Kinn

Die ehemalige Hauptstadt Trondheim ganztägig entdecken

Baltikum

12 Tage Kiel-Bornholm-Libau-Riga-HelsinkiSt. Petersburg-Tallinn-Stockholm-Kiel (Juni und September 2022)

Bequem von Deutschland aus zu den Klassikern des Baltikums

Besondere Erlebnisse im Juni: „Weiße Nächte“ und Kieler Woche

Aufenthalt über Nacht in den Metropolen St. Petersburg und Stockholm

Schärenlandschaft und Archipel: Erlebnis-Kreuzfahrt in Schweden und Finnland

Danzig und die beeindruckende Marienburg erleben

12 Tage Kiel-Riga-Tallinn-St. PetersburgHelsinki-Stockholm-Danzig-Kiel (Juli 2022)

Die Ostsee zur schönsten Reisezeit während der „Weißen Nächte“

Versteckte Perlen in sechs Ländern des Baltikums entdecken

Abstecher nach Bornholm, der Sonneninsel Dänemarks

Jugendstil und historische Kirchen in Libau, der Stadt „in der der Wind geboren wurde“

Immer noch ein Geheimtipp: Riga, Kulturhauptstadt und UNESCO-Weltkulturerbe

13 Tage Bremerhaven-Kopenhagen-RigaHelsinki-St.Petersburg-Tallinn-Stockholm-Kiel (Mai/Juni und August/September 2022)

Bequeme deutsche Ein- und Ausstiegshäfen Kiel und Bremerhaven

Riga und Tallinn, aufstrebende baltische Städte mit Tradition

Zwei Tage in St. Petersburg: während der berühmten „Weißen Nächte“, deren Höhepunkt von Ende Mai bis Mitte Juli ist

Kreuzen durch Stockholms Schärenlandschaft

Zwei Tage in Stockholm: in Ruhe die Stadt mit ihren 14 Inseln erkunden

13 Tage Kiel-Riga-Helsinki-St. PetersburgTallinn-Stockholm-Kopenhagen-Bremerhaven (Juli/August 2022)

Den Sommer in den baltischen Hauptstädten erleben

Zwei Tage auf den Spuren der Zaren

Auch kulinarisch ein Highlight: die Märkte in Tallinn

Auf den Spuren von ABBA in Stockholm

Die Hauptstadt des Hyggelig-Lebensgefühls: das lässige Kopenhagen entdecken

Sicherheit von Anfang an…

Der Infektionsschutz-Fragebogen und der kostenfreie Antigen-Schnelltest bei der Einschiffung (plus ggf. PCR-Test vor Anreise gem. behördlichen Vorgaben) sowie das tägliche Temperaturmessen mit einem kontaktlosen Infrarot-Messgerät während der gesamten Reise garantiert unbeschwerten Reisegenuss. Die gut geschulte Crew wird regelmäßigen Gesundheitschecks unterzogen und trägt FFP2-Masken in allen Bereichen. Neben zusätzlichen Reinigungszyklen und Desinfektionsspendern gilt auch für Gäste das Einhalten der Abstandsregeln und Tragen von FFP2-Masken. Viel Platz in den Restaurants und Bars ermöglichen einen großzügigen Abstand, alle Menüs werden weiterhin wie gewohnt am Platz serviert, auch am Buffet werden die Gaumenfreuden derzeit auf Tellern angerichtet und serviert. Die ausgebauten Hygiene-Maßnahmen und präventiven Infektionsschutz-Maßnahmen sind mit der Gästezahl an Bord sehr gut umzusetzen. Alle Sport- und Wellness sind geöffnet, durch eine vorherige Anmeldung der Gäste bleibt ausreichend Freiraum garantiert. Sicherheit geht auch bei Landgängen vor: Kleine Gruppen, ein komfortables Audiosystem sowie regelmäßig desinfizierte Busse sorgen für sichere Landgänge.

nickoPLUS

Für das sichere Buchen und Reisen steht das Sicherheitspaket nickoPLUS zur Verfügung. Sollte eine Reise absagt werden, garantiert nicko cruises die Rückzahlung des Reisepreises innerhalb von 14 Tagen nach der Reiseabsage. Gegen einen Aufpreis von 50 EUR pro Person wird bei Neubuchungen auf alle Abfahrten 2021 ein einmaliges, kostenloses Umbuchungsrecht bis 40 Tage vor Abreise auf eine gleichwertige Reise 2021 eingeräumt. (red)