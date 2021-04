NCL: Abfahrten ab Barcelona und Rom im Spätsommer

Die Norwegian Epic wird vom 5. September 2021 bis zum 24. Oktober 2021 ab Barcelona siebentägige Abfahrten im westlichen Mittelmeer anbieten, während die Norwegian Getaway vom 13. September 2021 bis zum 25. Oktober 2021 eine Reihe von zehntägigen bis elftägigen Reisen zu den griechischen Inseln ab Rom (Civitavecchia) unternimmt. Mit fünf bis acht Anlaufhäfen, bis zu 13 Stunden Aufenthalt in jeder Stadt und nicht mehr als zwei Tagen auf See haben die Gäste unter anderem Gelegenheit, antike Ruinen und mittelalterliche Architektur zu besichtigen sowie die Vielfalt der lokalen Küche zu genießen.

"Europa ist ein Top-Reiseziel, daher freuen wir uns sehr darauf, zu einigen unserer beliebtesten Heimathäfen zurückzukehren, diese Routen wiederaufzunehmen und unsere Gäste willkommen zu heißen, um den Urlaub ihres Lebens auf die sicherste Art und Weise zu erleben", so Harry Sommer, Präsident und Chief Executive Officer Norwegian Cruise Line.

Renovierung der Norwegian Epic

Nach der umfangreichen Renovierung Ende 2020 wird es einen rundum erneuerten The Haven by Norwegian™- Bereich an Bord der Norwegian Epic geben. Die Norwegian Epic war das erste Schiff der Flotte, das über den Schiff-im-Schiff-Komplex mit umfangreichem Komfort wie bevorzugter Einschiffung, stilvoll eingerichteten Suiten mit einem rund um die Uhr verfügbarem Butler und eigenem Concierge-Service bis hin zu exklusiven Bereichen, die ausschließlich den Gästen von The Haven vorbehalten sind, verfügte und bietet einen der größten The Haven-Bereiche der gesamten Flotte. Im Rahmen der jüngsten Renovierung wurden 75 Suiten sowie das The Haven-Restaurant, der The Haven Courtyard Pool und das Sundeck neu gestaltet und aufgewertet.

Fünf Schiffe am Start

Mit der Ankündigung der Wiederaufnahme ausgesuchter Kreuzfahrten hat die Reederei alle Reisen der Norwegian Bliss und Pride of America bis zum 31. Juli 2021, der Norwegian Getaway bis zum 2. September 2021, der Norwegian Dawn, Spirit und Star bis zum 30. September 2021, der Norwegian Sun bis zum 7. Oktober 2021, der Norwegian Escape bis zum 10. Oktober 2021, der Norwegian Breakaway bis zum 17. Oktober 2021 und der Norwegian Gem vom 29. Oktober bis zum 17. November 2021 gestrichen.

Mit Stand heute hat die Reederei die Wiederaufnahme von fünf der siebzehn Schiffe der Flotte angekündigt. Erst kürzlich gab die Reederei die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten auf der Norwegian Jade, Norwegian Joy und Norwegian Gem bekannt. Die Norwegian Jade führt Gäste ab dem 25. Juli 2021 auf siebentägigen Kreuzfahrten ab Athen (Piräus) zu den antiken Ruinen und sonnenverwöhnten Stränden der griechischen Inseln. Ab dem 7. August 2021 ab Montego Bay, Jamaika, locken einwöchige Karibik-Routen auf der Norwegian Joy oder ab dem 15. August 2021 ab Punta Cana (La Romana), Dominikanische Republik, auf der Norwegian Gem, mit warmen Temperaturen und Palmen gesäumten Traumstränden. Weitere Routenankündigungen sind geplant.

Flexible Stornobedingungen

Die Reederei weitet ihre temporäre „Peace of Mind"-Stornorichtlinie auf Gäste aus, die bis zum 31. Oktober 2021 an Bord gehen. Gäste haben die Flexibilität ihre Kreuzfahrt 15 Tage vor Abfahrt zu stornieren. Diejenigen, die die „Peace of Mind"-Richtlinie in Anspruch nehmen, erhalten eine vollständige Rückerstattung in Form einer Gutschrift für eine zukünftige Kreuzfahrt, die für alle Fahrten bis zum 31. Dezember 2022 verwendet werden kann

EMBARK - Die Serie, Episode 2

Nach der erfolgreichen Weltpremiere von "EMBARK - The Series", der fünfteiligen Doku-Serie über das Comeback der Reederei, wird die zweite Episode "Second to None" ab Freitag, den 21. Mai 2021 auf www.ncl.com/embark zu sehen sein. Die Episode wird sich mit Themen wie Gesundheit und Sicherheit, der Entwicklung des kulinarischen Angebots und den Herausforderungen der Showproduktionen an Bord beschäftigen.

Mehr als 700.000 Zuschauer weltweit haben bereits die erste Episode der Embark Serie angeschaut, die am 16. April Premiere feierte und ebenfalls weiterhin auf www.ncl.com/embark angeschaut werden kann. .