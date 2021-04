Malta: Gutscheine für Tauchgänge

Das Inseltrio Malta, Gozo und Comino gehört zu den interessantesten Spots für Tauchgänge im Mittelmeer. Sowohl Anfänger als auch Profis profitieren von der vielfältigen Flora und Fauna, intakten Riffen, Höhlen oder archäologischen Schiffwracks.

750.000 Euro für Tauchtourismus

Um den Tauchtourismus auf den maltesischen Inseln in diesem Jahr zu unterstützen, hat die Malta Tourism Authority ein Förderungsprogramm vorgestellt, welches ein Investment von 750.000 EUR vorsieht, um Urlauber bei der Umsetzung von Tauchaktivitäten auf dem Mittelmeerarchipel zu unterstützen. Interessierte, die zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember 2021 einen Aufenthalt auf Malta gebucht haben und vor den maltesischen Küsten tauchen möchten, können unter https://bit.ly/divingscheme einen Antrag für den Gutschein stellen. Für die Bewerbung müssen ein Lichtbildausweis sowie ein Nachweis der Flugbuchung nach und ab Malta vorliegen. Sobald der Gutschein bewilligt ist, wird dieser unkompliziert per Mail an den Teilnehmenden versandt.

Allgemeine Bedingungen

Der Gutschein kann nur einmal in einer der lizenzierten Tauchschulen eingelöst und nicht bar ausbezahlt werden. Zudem ist der Gutschein personalisiert, nicht übertragbar und bis 31. Dezember 2021 gültig. Personen, die dauerhaft auf Malta wohnen, sind vom Programm ausgeschlossen. Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Weitere Informationen und Teilnahmekonditionen finden Interessierte HIER, weitere Fragen können an divingscheme@visitmalta.com gerichtet werden. (red)