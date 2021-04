Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 16/17

Proteste von französischen Fischern gegen britische Konkurrenten:

Am heutigen Freitag kommt es in Boulogne-sur-Mer in Frankreich zu Protestaktionen von einheimischen Fischern gegen britische Konkurrenten. Im Zuge dessen ist unter anderem eine Blockade des Hafens geplant, auch örtliche Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Landesweite Proteste der Hirak-Bewegung in Algerien:

Ebenfalls heute ist in Algerien erneut mit Protesten der Hirak-Bewegung zu rechnen. Diese finden für gewöhnlich wöchentlich statt. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Busstreik in Neuseeland:

Zudem wird am Freitag voraussichtlich ein 24-stündiger Busstreik in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington stattfinden. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Streik im öffentlichen Nahverkehr in Italien:

Nicht zuletzt kommt es am Freitag in zahlreichen Städten und Regionen Italiens durch mehrstündige Nahverkehrsstreiks ebenfalls zu Einschränkungen. Im Falle des Streiks ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen, auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus zu Behinderungen kommen.

Jahrestag der Nelkenrevolution in Portugal:

Am Sonntag, den 25. April 2021, findet in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon eine Parade statt, um den Jahrestag der Nelkenrevolution zu feiern. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Bahnstreik in Schottland:

Zusätzlich dazu kommt es am Sonntag in Schottland zu Einschränkungen im Bahnverkehr durch einen Streik bei ScotRail. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Siegestag der Mudschahedin in Afghanistan:

Am Mittwoch, den 28. April, wird in Afghanistan der Tag des Sieges der Mudschaheddin begangen. Es ist mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Verstärkte Angriffe auf Sicherheitskräfte und Regierungseinrichtungen sowie Terroranschläge sind möglich.

