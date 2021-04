Costa: Saisonstart im Mittelmeer

Die Kreuzfahrten bieten längere Hafenaufenthalte, neu gestaltete Ausflugsprogramme und neu kreierte kulinarische Erlebnisse.

Sommer im Mittelmeer

Die Mittelmeer-Kreuzfahrten des italienischen Unternehmens bieten verlängerte Aufenthalte in den Anlaufhäfen und organisierte Landausflüge exklusiv für Costa-Gäste. Dabei werden zwei Schiffe im westlichen Mittelmeer und zwei im östlichen Mittelmeer unterwegs sein – mit Anläufen in Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland oder anderen verschiedenen Abfahrtshäfen. Auf jedem Schiff kommt das Costa Safety Protocol zum Einsatz. Die verbesserten Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen beziehen sich auf alle Bereiche des Kreuzfahrterlebnisses an Bord und an Land.

„Wir haben unser Programm für diesen Sommer aktualisiert, basierend auf einem sich immer deutlicher abzeichnenden Szenario der Wiedereröffnung von Häfen und Destinationen. Dies ermöglicht es uns, unseren Betrieb besser zu planen und den vielen Gästen, die sich auf erholsamen und unvergesslichen Urlaub freuen, ein außergewöhnliches Kreuzfahrterlebnis zu bieten. Wir haben uns entschieden, uns auf Destinationen im Mittelmeer zu konzentrieren, um unseren europäischen Gästen nahe sein können“, sagt Mario Zanetti, Präsident von Costa Cruises.

Regionale Menüs

Auf den neuen Sommerrouten werden längere Stopps in den Anlaufhäfen eingelegt, um den Gästen mehr Zeit für Erkundungen an Land zu geben. Costa wird zudem ein neues Ausflugsprogramm einführen, das es ermöglicht, Orte abseits der ausgetretenen Pfade zu entdecken – exklusiv für Costa-Gäste. Das Erlebnis an Bord wird durch neue Menüoptionen bereichert. Die „Destinationsgerichte“ schaffen eine Verbindung zu den von den Schiffen besuchten Orten. Die neuesten Schiffe kommen zum Einsatz Im westlichen Mittelmeer werden die beiden neuesten und innovativsten Schiffe von Costa eingesetzt:

Costa Smeralda, das Flaggschiff mit LNG-Antrieb, und Costa Firenze, das neue, von der florentinischen Renaissance inspirierte Schiff. Costa Firenze wurde im vergangenen Dezember ausgeliefert und erlebt eine echte Premiere. Wie bereits angekündigt, wird das erste Schiff, die Costa Smeralda, am 1. Mai 2021 erstmals wieder in See stechen und die Gäste auf einwöchigen Kreuzfahrten zu den schönsten Orten Italiens bringen. Geplant sind Anläufe in Savona, La Spezia, Civitavecchia, Neapel, Messina und Cagliari. Diese Italien-Route wird die Costa Smeralda bis zum 3. Juli ansteuern. Danach läuft das Schiff auf einwöchigen Kreuzfahrten Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo und Civitavecchia an. Kreuzfahrten innerhalb Italiens werden auch weiterhin auf der Costa Firenze angeboten. Das Schiff bricht am 4. Juli zu seiner ersten Reise auf. Die rein italienische Reiseroute umfasst Savona, Civitavecchia, Palermo, Neapel, Messina und Cagliari.

Vom 12. September bis Mitte Oktober ist die Costa Firenze auf einwöchigen Kreuzfahrten unterwegs, welche Savona, Civitavecchia, Neapel und zudem Ibiza, Barcelona und Marseille anlaufen. Im östlichen Mittelmeer werden zwei weitere Schiffe unterwegs sein: die Zwillingsschiffe Costa Luminosa und Costa Deliziosa. Die Costa Luminosa fährt am 16. Mai von Triest und am darauffolgenden Tag von Bari aus ab und steuert die griechischen Ziele Korfu, Piräus (Athen), Mykonos und Katakolon an. Ab dem 26. Juni nimmt Costa Deliziosa die Kreuzfahrten wieder auf. Auf der einwöchigen Reise geht es nach Venedig, zu einem verlängerten Stopp von einem Tag und einer Nacht in Mykonos sowie nach Katakolon, Korfu und Bari. Aktuelle Bestimmungen und Pläne für Nordeuropa Costa arbeitet eng mit den nationalen und lokalen Behörden der Länder entlang der Reiserouten der Schiffe zusammen, um die Modalitäten des Betriebs im Detail festzulegen.

Nordeuropa-Reisen gestrichen

Die Sommerrouten in Nordeuropa sowie alle anderen Kreuzfahrten, welche bis Mitte September 2021 geplant und nicht in den heute aktualisierten Reiseplänen enthalten sind, werden gestrichen. Die Ungewissheit bezüglich der Wiedereröffnung der betreffenden Destinationen ist zu groß und die Durchführbarkeit der Routings könnte darum derzeit nicht garantiert werden. Costa ist dabei, die von den Änderungen betroffenen Reisebüros und Kunden über alle Details zu informieren. Die neuen Reiserouten für den Sommer 2021 werden in den nächsten Tagen schrittweise in unseren Systemen verfügbar sein. (red)