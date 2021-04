Malta unterstützt MICE-Branche mit 4 Mio. EUR

Um mehr MICE-Veranstaltungen in den Jahren 2021 und 2022 in Malta zu ermöglichen, nimmt die Malta Tourism Authority insgesamt 4 Mio. EUR in die Hand. Pro Teilnehmer erhalten die Veranstalter von MICE-Events bis zu 150 EUR (inkl. MwSt.) pro Teilnehmer.

Zuschuss pro Teilnehmer

Das Ziel des Programms ist es, der MICE-Branche auf Malta und Gozo in den Jahren 2021 und 2022 zu einer langfristigen und nachhaltigen Erholung zu verhelfen. Die Malta Tourism Authority hat sich daher verpflichtet, die Industrie tatkräftig zu unterstützen: Veranstalter, die nachweislich pro Teilnehmer mind. 800 EUR (inkl. MwSt.) auf den maltesischen Inseln ausgeben, erhalten einen Zuschuss in Höhe von 150 EUR (inkl. MwSt.) pro ausländischen Teilnehmer. Organisatoren, die je mind. 600 EUR (inkl. MwSt.) pro eingeladene Person auf Malta ausgeben, haben Anspruch auf eine Unterstützung von je 75 EUR (inkl. MwSt.) pro Kopf. Diese Ausgaben können Kosten für Hotelunterbringung, Transport an Land, Verpflegung, Ausflüge, Teambuilding-Aktivitäten, Veranstaltungsproduktion und Logistik umfassen und müssen pro Teilnehmer nachgewiesen werden. Internationale Flüge oder andere Reisemittel zu und von den maltesischen Inseln sind von den Ausgaben ausgenommen.

Antrag zur Förderung seit 19. April möglich

Anträge zur Teilnahme am maltesischen Unterstützungsprogramm können seit dem 19. April 2021 online unter www.bit.ly/micescheme gestellt werden. Bewerbungen können direkt von allen Firmenkunden, professionellen Konferenzveranstaltern, MTA lizenzierte „Destination Management Companies“ (DMCs) und Hotels, sowie audiovisuell tätigen Unternehmen für ihre MICE-Aktivitäten eingereicht werden. Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die Unterstützung im Rahmen dieser Regelung ist genehmigungspflichtig und wird nach dem alleinigen Ermessen der Malta Tourism Authority gewährt.

Allgemeine Bedingungen

Jede Veranstaltung kann nur einmalig unterstützt werden und die Prämie wird erst nach Beendigung des Events ausgezahlt. Um eine Förderung zu erhalten, muss die Gruppengröße des Events mehr als 10 Personen betragen und einen Mindestaufenthalt von zwei Nächten in Malta oder Gozo beinhalten. Außerdem muss das Veranstaltungsprogramm Malta, Gozo und Comino auf bestmögliche Art und Weise präsentieren und die Qualität von Service und Produkt immer gewährleistet sein. Weitere Informationen und Teilnahmekonditionen finden Interessierte hier: https://www.mta.com.mt/en/news-details/295. (red.)