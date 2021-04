Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 15/16

Wasserfest in Myanmar:

Am heutigen Freitag endet in Myanmar das burmesische Neujahrsfest, auch bekannt als Wasserfest. Landesweit, aber insbesondere in Yangon und anderen Großstädten, ist mit erhöhter Polizeipräsenz und Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Obwohl die Feierlichkeiten zumeist friedlich verlaufen, ist es in der Vergangenheit zu gewaltsamen Vorfällen gekommen. Es ist aktuell noch nicht abzusehen, inwiefern der Militärputsch und die aktuellen Proteste den Verlauf des Festes beeinflussen werden.

Regionale Wahlen in Chile:

Auch heute finden in Chile verschiedene regionale und konstitutionelle Wahlen statt. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, die zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Parlamentswahlen in Kap Verde:

Am 18. April 2021 wählt Kap Verde ein neues Parlament. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich.

Streiks im Flug-, Bahn- und Nahverkehr in Italien:

Mehrere Gewerkschaften in Italien haben für den 23. April 2021 zu einem landesweiten Flugstreik sowie zu branchenübergreifenden Streiks aufgerufen. Bestreikt werden regional vor allem der Bahn- und der Nahverkehr, mehrere Städte und Regionen Italiens, beispielsweise Neapel, Bologna, Florenz, sind betroffen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flug-, Bahn- und Nahverkehr zu rechnen. Verspätungen und Ausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Verfassungsreferendum in Haiti:

Am Sonntag, den 25. April 2021 wird in Haiti ein Verfassungsreferendum abgehalten. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Tag des Referendums zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich.

Parlamentswahlen in Albanien:

Ebenfalls am 25. April 2021 finden in Albanien Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

