Hurtigruten: Webinar, Podcast & Magazin zur Nordwest-Passage

Expedienten können in die Podcast-Episode reinhören, im digitalen Magazin blättern oder sich im Web Seminar mit allen wichtigen Informationen, Hintergrundwissen und Neuigkeiten rund um die Nordwest-Passage vertraut machen.

Webinar Nordwest-Passage für 2022/23

Hurtigruten bietet die Schulung "Expeditions-Seereisen 2022/23 - Schwerpunkt Nordwest-Passage", bei dem die Teilnehmer wichtige Informationen, Hintergrundwissen und Neuigkeiten rund um die kanadische Arktis und die einzigartige Nordwest-Passage erfahren, an zwei Terminen im April an. So sind Teilnehmer bestens für Kundengespräche vorbereitet.

Datum/ Uhrzeit:

21. April 2021 / 13:00 – 14:00 Uhr - Anmeldung hier

22. April 2021 / 10:00 – 11:00 Uhr - Anmeldung hier

Podcast zur Nordwest-Passage

Mit dem Podcast „12.5 Knoten – Auf Expedition mit Hurtigruten“ können Interessierte regelmäßig ins Abenteuer reinhören. In der vierten Podcast-Folge reisen die HörerInnen an der Seite von Arezu Weitholz an das nördliche Ende der Welt. Die Autorin, Illustratorin und Journalistin kennt die Region von mehreren Recherchereisen und durchquerte die Passage an Bord der MS Fram.

Der Expeditionsleiter Steffen Biersack berichtet außerdem, wie eine Durchquerung der Passage unter diesen anspruchsvollen Bedingungen gelingt, was es zu beachten gibt, um die Tierwelt zu schützen, und was er von den kanadischen Inuit gelernt hat.

Die Episode kann hier nachgehört werden: www.hurtigruten.de/podcast

Nordwest-Passage im digitalen Magazin

Das Hurtigruten Magazin liefert Einblicke in die Welt von Hurtigruten: In Interviews, Reportagen, Videos und Reisebeschreibungen erfahren die Leser spannende Geschichten über die Menschen bei Hurtigruten und die Themen, die sie bewegen. In der Ausgabe zur Nordwest-Passage nimmt Arezu Weitholz die Leser schriftlich mit an Bord, wenn sie an Bord der MS Fram die Passage durchfährt.

Das Hurtigruten Magazin finden Sie hier. (red)