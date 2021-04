Hapag-Lloyd Cruises: Neue Reisen der Luxusflotte für 2022/23

Das Routing um die ganze Welt setzt in der Saison 2022 bis 2023 auf bewährte Klassiker und zahlreiche Premierenhäfen: Auf insgesamt 156 bzw. 132 Seiten finden Interessierte ausführliche Informationen zu den 56 neu aufgelegten Reisen der Luxusschiffe MS EUROPA und MS EUROPA 2, alles Wissenswerte zum Angebot an Bord sowie Aktivitäten an Land und Preise.

Reisen der MS EUROPA

Nach 15 Jahren nimmt die EUROPA erneut Kurs auf Brasilien und kombiniert erstmalig Australien mit der Inselwelt der Philippinen. Zu den 14 Erstanläufen zählen beliebte Ziele, darunter Waiheke Island.

Wer die EUROPA im Rahmen eines verlängerten Wochenendes kennenlernen möchte, für den bieten sich zwei viertägige Mittelmeerkreuzfahrten an, entweder von Palma de Mallorca nach Nizza oder von Monte-Carlo nach Monte-Carlo. Insgesamt sind die neuen Routen der EUROPA etwas kürzer als in den Vorjahren, um ein noch vielfältigeres und flexibleres Angebot zu bieten.

Auch weiterhin besteht die Möglichkeit, mehrere Etappen zu kombinieren. Die längste Etappe dauert 62 Tage. Das Konzept „In fünf Etappen um die Welt“ ermöglicht den Gästen, in fünf aufeinanderfolgenden Routen einmal rund um den Erdball zu reisen. Die gesamte Reise von Hamburg nach Hamburg umfasst 265 Tage.

Auch die Weihnachtsreise von der Ost- bis zur Westküste Südamerikas gilt als Highlight. Sie ist Teil der Etappe von Barbados nach Panama-Stadt und führt die Gäste in 50 Tagen einmal rund um Südamerika.

Der neue Hauptkatalog der EUROPA legt ebenfalls einen Fokus auf Formatreisen, z.B. im Rahmen des Wellbeing Programms EUROPA Refresh. So bekommen die Gäste bei der Kreuzfahrt von Asien bis nach Europa neue Impulse für das Wohlbefinden und können vor der Kulisse des Indischen Ozeans bei Yoga-Workshops oder Meditationen entspannen.

Reisen der MS EUROPA 2

Die EUROPA 2 hat zehn Premierenhäfen im Programm 2022/23, darunter Incheon (Seoul). Auf dieser Premierenroute erleben die Gäste Japan während der Kirschblüte. Neben der Megacity Tokio, der Bädertradition und der historischen Bucht vor Hiroshima können die Gäste das traditionelle Hanok-Dorf Bukchon und den Changdeokgung-Palast besuchen. Diese Reise ist zugleich eine art2sea Format-Reise, bei der Kunst-Experten die Reise begleiten, an Bord eine Ausstellung in der eigenen Galerie passend zur Route kuratieren und bei exklusiven Ausstellungs-, Galerie- sowie Museumsbesuchen Einblicke in den internationalen Kunstbetrieb geben.

Ebenfalls steuert die EUROPA 2 auf der Route von China bis Japan erstmals Tianjin als Ausgangspunkt für einen Ausflug nach Peking an. Wer hingegen mit namhaften Sportlern und Experten innovative Trainingsmethoden und fernöstliche Entspannungstechniken praktizieren möchte, kann dies mit einer Reise von Mahé (Seychellen) bis Kapstadt kombinieren. Diese Route im IN2BALANCE Format lebt durch Kontraste und Naturerlebnisse: Während Erholungssuchende unter der Anleitung von Coaches Kondition, Kraft und Konzentration steigern, genießen sie Sandstrände, eine artenreiche Fauna und Flora sowie pulsierende Metropolen wie Durban oder Kapstadt.

Modeliebhaber dürfen sich im Juli 2023 auf das Format fashion2sea freuen. Hier kommen sie auf der Kreuzfahrt entlang der Küsten von Monaco, Frankreich, Italien und Spanien in den Genuss einer exklusiven Fashionshow.

Preisbeispiele EUROPA:

Von Barbados nach Panama-Stadt: Innerhalb von 50 Tagen umrunden die Gäste Südamerika und verbringen auch Weihnachten an Bord. Die Reise startet in Barbados und sieht unter anderem Stationen in Rio de Janeiro, den Falklandinseln und Valparaíso vor. Vom 2.12.2022 bis 23.01.2023 (52 Tage). Buchbar ab 25.860 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

Von Tahiti nach Auckland: Von Tahiti, Moorea, Motu Mahaea, Bora Bora, Aitutaki, Rarotonga, Nukuʻalofa, Fidschi nach Neuseeland. In Neuseeland macht die EUROPA erstmalig Station auf Waikheke Island, einem renommierten Weinanbaugebiet. Vom 7.02.2023 bis 28.02.2023 (20 Tage). Buchbar ab 13.190 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

Preisbeispiele EUROPA 2:

Von den Seychellen nach Kapstadt: Türkisblaues Wasser und wilde Tiere kombiniert diese Reise von Mahé, Praslin, La Digue, Antsiranana (Madagaskar), Nosy Be (Madagaskar), Richards Bay, Durban, Gqeberha (ehemals Port Elizabeth), Mossel Bay nach Kapstadt. Vom 12.10.2022 bis 29.10.2022 (17 Tage). Buchbar ab 10.510 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

Von China über Südkorea bis nach Japan: Die Chinesische Mauer, der Friedenspark in Nagasaki und der Kaiserpalast in Tokio sind nur einige von vielen Sehenswürdigkeiten. Von Hongkong geht es über Xiamen und Shanghai nach Tianjin, dem Ausgangspunkt für einen Besuch von Peking. Weiter führt die Reise nach Nagasaki, Busan und Shimizu, bevor sie in Tokio endet. Vom 09.03.2023 bis 28.03.2023 (19 Tage). Buchbar ab 12.230 EUR inkl. An- und Abreisepaket.

