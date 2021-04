FH Wien: Unverändert starke Rückgänge

Im März 2021 verzeichnete die Flughafen Wien Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) mit 249.125 Reisenden ein Minus von 74,7%. Der Standort Flughafen Wien verzeichnete einen Rückgang um 73,3% auf 215.637 Reisende. Eine Abschwächung des rückläufigen Trends bedeutet das jedoch nicht, vielmehr ist die Ausgangsbasis deutlich niedriger – auch der Vergleichsmonat März 2020 war bereits von starken Passagierrückgängen geprägt.

Weniger Passagiere, weniger Flüge

Am Standort Flughafen Wien sank das Passagieraufkommen im März 2021 um 73,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 215.637 Reisende. Die Zahl der Lokalpassagiere nahm um 76,3% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 62,1% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im März 2021 ein Minus von 63,0%. Beim Frachtaufkommen gab es ein Minus von 1,3% im Vergleich zum März des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im März 2021 um 72,5%, nach Osteuropa um 70,9%. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika ging um 77,3% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 75,5%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 57,9%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im März 2021 um 81,0% zurück.

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im März 2021 um 81,1% zurück und der Flughafen Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 77,3%. (red)