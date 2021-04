Abu Dhabi mit neuem Trade-Ansprechpartner

Der 40-jährige war bereits von 2013 bis 2016 bei DCT Abu Dhabi beschäftigt und bringt in seine Position weitere Erfahrungen vom Qatar National Tourism Council, der FTI Group, der Aviareps Tourism GmbH in München und Marketing Assistent beim Sri Lanka Tourism Promotion Bureau ein. Er berichtet direkt an DCT Abu Dhabis Country Manager Germany, Austria, Switzerland and Netherlands, Detlef Frhr. von Weitershausen-Haner.

„Wir freuen uns, mit Tobias Bandara einen ausgewiesenen Abu Dhabi-Kenner und Touristik-Experten für unsere Destination wiedergewonnen zu haben. Kernpunkte seiner Tätigkeit in den nächsten Monaten werden unter anderem die Weiterentwicklung und der Ausbau unserer Online-Schulung ‚Abu Dhabi Specialists Program‘ sowie die Koordination der B2B-Marketingkampagnen sein“, so Frhr. von Weitershausen-Haner, Country Manager Germany, Austria, Switzerland and Netherlands beim DCT Abu Dhabi. Tobias Bandara © DCT Abu Dhabi