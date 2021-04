nicko cruises: PEP-Angebote

Die Last-Minute-Angebote für Reisebüropartner bieten die ideale Gelegenheit, das neue Schiff und sicheres Reisen hautnah zu erleben.

Live dabei sein

Mit der Jungfernfahrt des 2020er Neubaus World Voyager ist nicko cruises am vergangenen Samstag der erfolgreiche Re-Start in die Hochsee-Saison 2021 gelungen. Jetzt bietet der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte seinen Reisebüropartnern als besonderes Last-Minute-Angebot Pep-Raten für die anstehende 8-tägige Reise ab Malaga, zu der sich das kleine Expeditionsschiff am 30. April aufmachen wird. Ab 799 EUR können Vertriebspartner die Mittelmeer-Kreuzfahrt von 30. April bis 7. Mai 2021 buchen, der Hin- und Rückflug nach Spanien ist im Preis inkludiert. Buchbar ist die Reise direkt über die Partnerwebsite www.gemeinsamaufkurs.de. Dort sind auch weitere Konditionen und Informationen rund um die Reise hinterlegt.

Routenänderungen

Aufgrund von aktuellen behördlichen Bestimmungen macht World Voyager auf dieser Kreuzfahrt keinen Halt in französischen Häfen, sondern fährt auf einer leicht angepassten Route. Die Kreuzfahrt startet nach wie vor in der Hafenstadt Málaga und führt über Melilla, Cartagena, Formentera, Ibiza, Barcelona und Menorca nach Palma de Mallorca. In den Hafenstädten Melilla und Cartagena entdecken Gäste zunächst ein Stück spanische Geschichte. Die Insel Formentera präsentiert sich dann als ruhiges Naturparadies und bildet den Kontrast zum lebhaften Ibiza, das die Gäste bei einer Inselrundfahrt mit Verkostung lokaler Produkte erleben können. Die spanische Metropole Barcelona überzeugt mit architektonischen Meisterwerken wie der Sagrada Família. Und auf Menorca wird es zum Ende der Reise wieder ruhiger: Die traumhafte Baleareninsel können die Reisebüropartner bei einer Rundfahrt mit Wein- und Käseverkostung sehen und genießen, bevor sie in Palma de Mallorca am letzten Reisetag wieder von Bord gehen.

Sicher unterwegs

Für ein unbeschwertes Reiseerlebnis können sich Agents auf ein umfangreiches und bewährtes Sicherheits- und Hygienekonzept verlassen, das in einem 10-Punkte-Plan übersichtlich festgehalten ist. Zusätzlich reduziert der Kreuzfahrtexperte die Auslastung für ausreichend Abstand und eine überschaubare Gästeanzahl. Alle Maßnahmen erfüllen dabei nationale und internationale Gesundheitsstandards. Die Landgänge finden in kleinen Gruppen und ausschließlich im Rahmen organisierter Ausflüge statt, um die „sichere Blase“, in der sich die Gäste während der Reise befinden, aufrechtzuerhalten. Diese entsteht bereits direkt nach der Einreise nach Spanien mit einem von nicko cruises organisierten Transfer, der alle Gäste sicher vom Flughafen zum Schiff bringt. Für die Einreise nach Spanien ist außerdem ein negativer SARS-Cov-2-Virus-Test notwendig. Der erforderliche PCR-Test kann kurz vor Reiseantritt in einer Partnerklinik der Helios-Kliniken durchgeführt werden. Die Kosten für den Test trägt nicko cruises. Zudem führt der Anbieter vor der Ausschiffung einen - ebenfalls kostenfreien - Antigen-Schnelltests durch. (red)