Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 14/15

Präsidentschaftswahlen in Dschibuti:

Am heutigen Freitag finden in Dschibuti Präsidentschaftswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich, welche unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen können.

Demonstrationen in Australien:

Am morgigen Samstag, den 10. April 2021, demonstrieren Menschen in der australischen Metropole Sydney gegen die gehäuften Todesfälle australischer Ureinwohner in Polizeigewahrsam. Auch in den Städten Alice Springs, Brisbane, Melbourne und Perth sind Proteste angekündigt. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen in Peru:

Am Sonntag, den 11. April 2021, finden in Peru Parlamentswahlen statt. Besonders am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Auch bereits im Vorfeld sind Demonstrationen und lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Ecuador:

Ebenfalls am Sonntag wird in Ecuador die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen abgehalten. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Dabei können gewaltsame Zwischenfälle nicht ausgeschlossen werden.

Präsidentschaftswahlen im Tschad:

Außerdem wählt der Tschad am Sonntag einen neuen Präsidenten. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich, auch gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist vor allem am Wahltag und nach der Verkündung der Wahlergebnisse zu rechnen.

Verfassungsreferendum in Kirgisistan:

Auch am Sonntag wird in Kirgisistan ein Verfassungsreferendum abgehalten. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist speziell am Tag des Referendums zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen.

Präsidentschaftswahlen in Benin:

Nicht zuletzt finden auch in Benin am Sonntag Präsidentschaftswahlen statt. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Gedenktag und Tag der Staatsgründung in Israel:

In der Zeit zwischen dem 13. und dem 15. April wird in Israel sowohl der nationale Gedenktag Yom Hazikaron als auch der Tag der Staatsgründung begangen. Es besteht eine erhöhte Gefahr von terroristischen Anschlägen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit von potenziell gewaltsamen Demonstrationen und Protesten, besonders in arabischen Orten in Israel, in Ostjerusalem, und in den Palästinensischen Autonomiegebieten. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)