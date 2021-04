Air Astana: Persönlicher Begleitservice am Flughafen

Vor allem Fluggäste, die besondere Hilfe benötigen oder die sich an den jeweiligen Flughäfen nicht gut auskennen, sollen von dem neuen Angebot von Air Astana profitieren, da sie schnell, sicher und stressfrei beispielsweise zu ihrem Abflug-Gate, zur Gepäckausgabe oder dem Ausgang gebracht werden. Auch assistieren die Begleiter auf Wunsch beim Aufgeben des Gepäcks und Check-in.

Der „Meet & Greet“-Service kann an den kasachischen Airports in Nur-Sultan und Almaty sowohl bei Abflug als auch Ankunft sowie am Flughafen Frankfurt beim Umstieg, in Anspruch genommen werden. Der Service kostet pro Person in Kasachstan 20.000 Tenge, in Frankfurt 40 EUR und muss bis 48 Stunden vor dem Abflug gebucht werden.

Nähere Informationen zum „Meet & Greet“-Service unter: www.airastana.com (red)