nicko cruises: World Voyager sticht in See

Der Kreuzfahrtspezialist nicko cruises begrüßt am Samstag endlich die ersten Urlauber an Bord des kleinen Expeditionsschiffs World Voyager: Mit einer elftägigen Reise ab/an Teneriffa rund um die Kanaren eröffnet der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte die Hochsee-Saison 2021.

Ein bewährtes Hygienekonzept, Tests zu Beginn und zu Ende des Urlaubs und eine überschaubare Gästezahl sollen für ein sicheres Reiseerlebnis sorgen.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem kleinen Expeditionsschiff endlich starten und unseren Gästen wieder schöne Urlaubserlebnisse bieten können“, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Damit die Gäste an Bord eine unbeschwerte Reise erleben können, hat nicko cruises ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, das sich schon 2020 bewährt hat und für die Reisenden in einem 10-Punkte-Plan übersichtlich festgehalten ist.

Zusätzlich reduziert der Kreuzfahrtexperte in dieser Saison die Auslastung und sorgt so für ausreichend Abstand und eine überschaubare Gästeanzahl.

nickoPLUS: Für noch mehr Sicherheit

Für alle, die gerade erst ihren Urlaub planen und beispielsweise auf einer der kommenden Reisen mit World Voyager dabei sein wollen, schnürt nicko cruises außerdem das Paket nickoPLUS mit expliziter Geld-zurück-Garantie und nicko Flex-Option, mit der sich Kunden bei Neubuchungen gegen einen Aufpreis von 50 EUR pro Person bis auf weiteres für alle Abfahrten 2021 ein einmaliges kostenfreies Umbuchungsrecht bis 40 Tage vor Abreise auf eine gleichwertige Reise 2021 sichern können.

Weitere Informationen erhalten interessierte Reisebüros unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)