VIVA Cruises präsentiert Programm für 2022

VIVA Cruises bereitet sich auf die Saison 2022 vor, in der sich die Gäste auf einige Neuerungen freuen können – darunter zwei Neubauten und zwei weitere Schiffe, die ab 2022 VIVA im Namen und das VIVA-Branding tragen werden.

Alle Reisen sind ab heute, 1. April 2021 buchbar.

Zwei Neubauten & zwei weitere VIVA-Schiffe

Im kommenden Jahr wird VIVA Cruises seine Flotte mit gleich zwei Neubauten erweitern: der erste Neubau VIVA One startet ab April 2022 vom Heimathafen Düsseldorf aus zu Reisen auf dem Rhein und der Mosel. An Bord dürfen sich Gäste unter anderem auf ein modernes Design in den VIVA-Blautönen, ein großzügiges Sonnendeck sowie einen SPA-Bereich freuen.

Der zweite Neubau, der ab Juli 2022 die VIVA-Flotte vorrangig auf der Donau ergänzt, ist die VIVA Two. Das Schiff wird insgesamt über 87 Zweibettkabinen und acht Suiten verfügen und bietet Gästen neben einem zusätzlichen dritten Restaurant auch einen großzügigen und offen gestalteten Lounge- und Restaurantbereich.

„Wir sind sehr stolz unseren Gästen 2022 gleich zwei Neubauten zu präsentieren. Hier werden wir unseren Stil bis ins Detail umsetzen. Aber auch sonst wächst unsere Flotte stetig und wir freuen uns im kommenden Jahr mit sieben gebrandeten VIVA-Schiffen auf Reisen zu gehen“, so Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises.

Denn neben den zwei Neubauten verspricht auch der neue VIVA Cruises-Katalog für 2022 eine abwechslungsreiche Saison auf den europäischen Flüssen Rhein, Donau, Main, Mosel, Seine, Rhône und der Ostseeküste. Deutlich erweitert wurde das Angebot von Vier-Nächte-Flusskreuzfahrten ab Düsseldorf, Frankfurt und Koblenz.

Aber auch beliebte und längere Routen in den französischen Fahrgebieten bleiben den Gästen erhalten – neu sind hier in 2022 die beiden Schiffe, auf denen die Reisen stattfinden. Aus der Flotte der Scylla Schiffe wird ein weiteres Schiff im VIVA-Branding unter dem neuen Namen VIVA Voyage die Rhône erkunden und im Sommer auch Reisen bis ans Mittelmeer anbieten. Die ehemalige Swiss Gloria wird als VIVA Gloria die Seine bis nach Le Havre bereisen.

Weitere Routen für 2022

Komplettiert wird das Programm von den festen Flottenmitgliedern VIVA Tiara und VIVA Moments, wobei die VIVA Tiara vor allem die Donau und den Rhein bereisen und auch auf zahlreichen Kurzreisen unterwegs sein wird. Mit der VIVA Moments erleben Gäste zum Jahresbeginn Wellnessreisen mit Fokus auf verschiedenen Spa-Angeboten und dazu passend zusammengestellten Ausflugspaketen. Im Laufe des Jahres warten dann abwechslungsreiche Rheinkombinationen auf die Gäste. Ebenfalls im Programm bleibt die Swiss Diamond und die beliebten Ostseereisen, die den Gästen ein besonderes Inselhopping-Erlebnis ermöglichen.

Nähere Informationen, Umbuchung & Rabatte

Kunden profitieren noch bis 30. April 2021 von den besonderen Zahlungs- und Umbuchungsbedingungen, die unter anderem eine verringerte Anzahlung von nur 100 EUR pro Person und die kostenfreie Umbuchungsmöglichkeit bis 21 Tage vor Reisebeginn enthalten.

Für Familien mit Kindern bietet VIVA Cruises weiterhin besondere Konditionen an. Kinder bis drei Jahren reisen kostenfrei in der Kabine der Eltern mit. Für Kinder zwischen vier und zehn Jahren wird ein Nachlass von 50% gewährt sowie für Kinder von elf bis 15 eine Ermäßigung von 30% Der Einzelkabinenzuschlag für Alleinreisende beginnt ab 20%.

Der Katalog 2022 steht ab Ostern auf der Webseite zum Blättern zur Verfügung. (red)